Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu harekat asla ve kat'a Kürtlere yönelik değildir. Orada ABD'nin CENTCOM'u aracılığıyla kurulmaya çalışılan açık aleni bir terör koridorudur. PKK/YPG/PYD, Afrin'i bir komüne, bir kantona dönüşmüştür." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere rahmet dileyen Destici, harekatın Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu en kapsamlı sınır harekatı olduğunu söyledi.



Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekat kapsamında hedeflerine bir bir yaklaştığını ifade ederek, "Türkiye'nin iç kamuoyunda 'Kızılelma' bile tartışılır hale geldi. Bugüne kadar Kızılelma'yı duymamış olanlar ya da geçmişteki ideolojik saplantılarından dolayı, bundan rahatsız olanlar bununla ilgili bir takım olumsuz eleştiriler üretmeye başladılar. Bunları bu olumsuz ve haksız yorumlarından men ediyoruz. Kızılelma, her Türk'ün hedefidir. Kızılelma, ulaşılması gereken hedeftir." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, sınırın ötesinde bir terör devleti kurulmasına müsade etmemek, bölgeyi teröristlerden temizlemek için harekatı başlattığını vurgulayan Destici, şöyle konuştu:



"İçerideki bölücü unsurlar; PKK başta olmak üzere, onun sözcüleri ve onun etrafında kümelenen bir takım işbirlikçiler, sanki bu harekatın Kürtlere karşı yapıldığı gibi bir takım mesnetsiz sözler sarf edebilmektedirler. Bu harekat asla ve kat'a Kürtlere yönelik değildir. Orada ABD'nin CENTCOM'u aracılığıyla kurulmaya çalışılan açık aleni bir terör koridorudur. PKK/YPG/PYD, Afrin'i bir komüne, bir kantona dönüştürmüştür. Bu geçmişten beri PKK'nın, YPG'nin stratejik bir şekilde özellikle yıllardır uğraşa uğraşa yapageldiği bir şeydir. Türkiye'nin kararlılığı, cesur adımı sayesinde hem ABD hem de Rusya geri çekilmek zorunda kalmışlardır ve kalacaklardır."



"Münbiç harekatının Afrin operasyonunun peşinden geleceğini biliyoruz"



Operasyonun, "Kürtlere yönelik" olduğunu savunanların kardeşi kardeşe vurdurmak isteyenler olduğunu kaydeden Destici, "Kürt kardeşlerimizin bu idrakte olduğunu biz biliyoruz." dedi.



Destici, operasyonu yapan askerlerin içinde Türkmen, Kürt, Arap, Boşnak, Çerkez olanların da bulunduğunu, Türkiye'nin bu unsurlarla beraber büyük olduğunu söyledi.



Afrin'e yönelik harekatta hava sahasının açılmasının tutarsız söylemleri de beraberinde getirdiğine değinen Destici, "Rusya neden hava sahasını açtı biliyor musunuz? Açmak zorunda kaldı, Türkiye'nin kararlılığını, ciddiyetini ve asla bu adımdan geri durmayacağını gördüğü için yaptı. Biz niye kendi gücümüzü, -bazıları için söylüyorum-, niye hafife alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de en az ABD en az Rusya kadar güçlüdür." diye konuştu.



BBP Genel Başkanı Destici, operasyonla birlikte Türkiye'nin Suriye sınırının 10 kilometre içine doğru bir tampon bölge oluşturması gerektiğini ifade ederek, şunları aktardı:



"Tampon bölgede amaç nedir? Sınır güvenliğimizi sağlama almaktır. Göç dalgası başlayabilir buna karşı hazırlıklı olmak lazım. Türkiye içinde kamplarda kalan Suriyeli kardeşlerimizin bir kısmının o tampon bölgeye yerleştirilerek oraların tekrar PKK/PYD/YPG istismar alanları olmasına müsade edilmemelidir. Bir başka husus, Münbiç meselesidir. Münbiç harekatının Afrin operasyonunun peşinden geleceğini biliyoruz. ABD, TSK'nın Münbiç'e olası bir harekatını önlemek adına Türkiye'yi tamamen hem savunma hem de muharip güçleriyle birlikte Afrin'de oyalamayı isteyecektir. Münbiç o kadar kritik bir noktadır ki Münbiç de TSK'nın kontrolüne geçtiğinde Afrin denilen o komün, kanton, terör bölgesi tamamen kuşatılmış olacaktır, dışarıya çıkamayacak, dışarıdan da hiçbir yardım alamayacak noktaya gelecektir. Münbiç operasyonu da önemlidir."



Operasyonla birlikte iktidar ve muhalefet partilerinin bir kenetlenme içinde olduğuna dikkati çeken Destici, bunun da Mehmetçik üzerinde moral ve motivasyon oluşturduğunu dile getirdi.



"2019 Kasım seçimleri, AK Parti, MHP, BBP ittifakıyla birinci turda bitecektir"



Destici, Pazartesi günü BBP'nin 25'inci yılını kutlayacağını belirterek, "Bu vesileyle başta şehit liderimiz Muhsin Başkanımızı, rahmetle anıyorum, bize pırıl pırıl tertemiz bir siyasi hareket bıraktı. Onunla birlikte alnı ak, yüzü pak insanlar olarak toplumun içerisinde yer aldık. Bizimle birlikte başlayıp da aramızda olmayan arkadaşlarımızı da rahmetle anıyorum." dedi.



BBP Genel Başkanı Destici, 16 Nisan referandumu ile Türkiye'nin yeni bir sistemle yönetildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Uyum yasalarının ivedilikle çıkarılması gerekiyor. Biz, BBP olarak bu konuda ilk adımı atan siyasi parti olduk. Uyum yasalarıyla ilgili hazırlığımızı başta Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti, MHP, CHP, meclisteki diğer partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, iş dünyasıyla paylaştık. Seçim barajının kaldırılması, seçim işbirliklerinin, ittifaklarının yasal hale getirilmesi üzerinde durduk. Bu hususlarla ilgili, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki AK Parti ile yaptığımız görüşmede onların da bu hususta dediğim gibi olumlu olduklarını gördük. AK Parti ve MHP arasında da görüşmeler yapıldı, bunlar da kamuoyuna ittifak görüşmeleri olarak yansıdı. Biz de BBP olarak, milliyetçi, maneviyatçıların birlikteliğini önceleyen ve milli mütabakat etrafında birleşilmesini öneren ittifakın içerisinde yer alacağımızı, bunu desteklediğimizi açık yüreklilikle ifade ettik. Buradan bir kere daha yineliyorum. Biz bu ittifakı destekliyoruz ve BBP başından beri bu ittifak görüşmelerinin içindedir."



Güçlü bir ittifakla seçimlere girileceğini, istikrarlı yönetimin devam etmesi gerektiğini belirten Destici, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bazı çevrelerin bu ittifaktan rahatsız olduğu çok açık, bunu görüyoruz. Bu ittifakın içine fitne sokmak adına bu ittifakın taraflarını rahatsız edecek, bir takım söz, söylem gibi şeyleri gündeme getireceklerdir. Ben inanıyorum ki bu ittifakın önünde kimse engel teşkil edemeyecektir. İttifakın karşısında duranlar için korku paçayı sarmıştır. Bu ittifakın gerçekleşmesi halinde 2019 Kasım seçimleri, AK Parti, MHP, BBP ittifakıyla birinci turda bitecektir, Allah'ın izniyle."