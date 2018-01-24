Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa  Destici, "Bu harekat asla ve kat'a Kürtlere yönelik değildir. Orada ABD'nin  CENTCOM'u aracılığıyla kurulmaya çalışılan açık aleni bir terör koridorudur.  PKK/YPG/PYD, Afrin'i bir komüne, bir kantona dönüşmüştür." dedi. 
BBP Genel Başkanı Destici, basın mensuplarıyla bir araya gelerek,  gündeme dair açıklamalarda bulundu.
 
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen  askerlere rahmet dileyen Destici, harekatın Türkiye'nin bugüne kadar  gerçekleştirmiş olduğu en kapsamlı sınır harekatı olduğunu söyledi.
 
Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekat kapsamında  hedeflerine bir bir yaklaştığını ifade ederek, "Türkiye'nin iç kamuoyunda  'Kızılelma' bile tartışılır hale geldi. Bugüne kadar Kızılelma'yı duymamış  olanlar ya da geçmişteki ideolojik saplantılarından dolayı, bundan rahatsız  olanlar bununla ilgili bir takım olumsuz eleştiriler üretmeye başladılar. Bunları  bu olumsuz ve haksız yorumlarından men ediyoruz. Kızılelma, her Türk'ün  hedefidir. Kızılelma, ulaşılması gereken hedeftir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, sınırın ötesinde bir terör  devleti kurulmasına müsade etmemek, bölgeyi teröristlerden temizlemek için  harekatı başlattığını vurgulayan Destici, şöyle konuştu:
 
"İçerideki bölücü unsurlar; PKK başta olmak üzere, onun sözcüleri ve  onun etrafında kümelenen bir takım işbirlikçiler, sanki bu harekatın Kürtlere  karşı yapıldığı gibi bir takım mesnetsiz sözler sarf edebilmektedirler. Bu  harekat asla ve kat'a Kürtlere yönelik değildir. Orada ABD'nin CENTCOM'u  aracılığıyla kurulmaya çalışılan açık aleni bir terör koridorudur. PKK/YPG/PYD,  Afrin'i bir komüne, bir kantona dönüştürmüştür. Bu geçmişten beri PKK'nın,  YPG'nin stratejik bir şekilde özellikle yıllardır uğraşa uğraşa yapageldiği bir  şeydir. Türkiye'nin kararlılığı, cesur adımı sayesinde hem ABD hem de Rusya geri  çekilmek zorunda kalmışlardır ve kalacaklardır."
 
"Münbiç harekatının Afrin operasyonunun peşinden geleceğini  biliyoruz"
 
Operasyonun, "Kürtlere yönelik" olduğunu savunanların kardeşi kardeşe  vurdurmak isteyenler olduğunu kaydeden Destici, "Kürt kardeşlerimizin bu idrakte  olduğunu biz biliyoruz." dedi.
 
Destici, operasyonu yapan askerlerin içinde Türkmen, Kürt, Arap,  Boşnak, Çerkez olanların da bulunduğunu, Türkiye'nin bu unsurlarla beraber büyük  olduğunu söyledi.
 
Afrin'e yönelik harekatta hava sahasının açılmasının tutarsız  söylemleri de beraberinde getirdiğine değinen Destici, "Rusya neden hava sahasını  açtı biliyor musunuz? Açmak zorunda kaldı, Türkiye'nin kararlılığını, ciddiyetini  ve asla bu adımdan geri durmayacağını gördüğü için yaptı. Biz niye kendi  gücümüzü, -bazıları için söylüyorum-, niye hafife alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti  Devleti de en az ABD en az Rusya kadar güçlüdür." diye konuştu.
 
BBP Genel Başkanı Destici, operasyonla birlikte Türkiye'nin Suriye  sınırının 10 kilometre içine doğru bir tampon bölge oluşturması gerektiğini ifade  ederek, şunları aktardı:
 
"Tampon bölgede amaç nedir? Sınır güvenliğimizi sağlama almaktır. Göç  dalgası başlayabilir buna karşı hazırlıklı olmak lazım. Türkiye içinde kamplarda  kalan Suriyeli kardeşlerimizin bir kısmının o tampon bölgeye yerleştirilerek  oraların tekrar PKK/PYD/YPG istismar alanları olmasına müsade edilmemelidir. Bir  başka husus, Münbiç meselesidir. Münbiç harekatının Afrin operasyonunun peşinden  geleceğini biliyoruz. ABD, TSK'nın Münbiç'e olası bir harekatını önlemek adına  Türkiye'yi tamamen hem savunma hem de muharip güçleriyle birlikte Afrin'de  oyalamayı isteyecektir. Münbiç o kadar kritik bir noktadır ki Münbiç de TSK'nın  kontrolüne geçtiğinde Afrin denilen o komün, kanton, terör bölgesi tamamen  kuşatılmış olacaktır, dışarıya çıkamayacak, dışarıdan da hiçbir yardım alamayacak  noktaya gelecektir. Münbiç operasyonu da önemlidir."
 
Operasyonla birlikte iktidar ve muhalefet partilerinin bir kenetlenme  içinde olduğuna dikkati çeken Destici, bunun da Mehmetçik üzerinde moral ve  motivasyon oluşturduğunu dile getirdi.
 
"2019 Kasım seçimleri, AK Parti, MHP, BBP ittifakıyla birinci turda  bitecektir"
 
Destici, Pazartesi günü BBP'nin 25'inci yılını kutlayacağını  belirterek, "Bu vesileyle başta şehit liderimiz Muhsin Başkanımızı, rahmetle  anıyorum, bize pırıl pırıl tertemiz bir siyasi hareket bıraktı. Onunla birlikte  alnı ak, yüzü pak insanlar olarak toplumun içerisinde yer aldık. Bizimle birlikte  başlayıp da aramızda olmayan arkadaşlarımızı da rahmetle anıyorum." dedi.
 
BBP Genel Başkanı Destici, 16 Nisan referandumu ile Türkiye'nin yeni  bir sistemle yönetildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
 
"Uyum yasalarının ivedilikle çıkarılması gerekiyor. Biz, BBP olarak bu  konuda ilk adımı atan siyasi parti olduk. Uyum yasalarıyla ilgili hazırlığımızı  başta Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti, MHP, CHP, meclisteki diğer partiler, sivil  toplum örgütleri, sendikalar, iş dünyasıyla paylaştık. Seçim barajının  kaldırılması, seçim işbirliklerinin, ittifaklarının yasal hale getirilmesi  üzerinde durduk. Bu hususlarla ilgili, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki  AK Parti ile yaptığımız görüşmede onların da bu hususta dediğim gibi olumlu  olduklarını gördük. AK Parti ve MHP arasında da görüşmeler yapıldı, bunlar da  kamuoyuna ittifak görüşmeleri olarak yansıdı. Biz de BBP olarak, milliyetçi,  maneviyatçıların birlikteliğini önceleyen ve milli mütabakat etrafında  birleşilmesini öneren ittifakın içerisinde yer alacağımızı, bunu desteklediğimizi  açık yüreklilikle ifade ettik. Buradan bir kere daha yineliyorum. Biz bu ittifakı  destekliyoruz ve BBP başından beri bu ittifak görüşmelerinin içindedir."
 
Güçlü bir ittifakla seçimlere girileceğini, istikrarlı yönetimin devam  etmesi gerektiğini belirten Destici, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Bazı çevrelerin bu ittifaktan rahatsız olduğu çok açık, bunu  görüyoruz. Bu ittifakın içine fitne sokmak adına bu ittifakın taraflarını  rahatsız edecek, bir takım söz, söylem gibi şeyleri gündeme getireceklerdir. Ben  inanıyorum ki bu ittifakın önünde kimse engel teşkil edemeyecektir. İttifakın  karşısında duranlar için korku paçayı sarmıştır. Bu ittifakın gerçekleşmesi  halinde 2019 Kasım seçimleri, AK Parti, MHP, BBP ittifakıyla birinci turda  bitecektir, Allah'ın izniyle."