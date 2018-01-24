Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye darbe üstüne darbe vurdu.

TSK'nın etkili operasyonlarından sonra örgütün siyasi kanadı HDP'den de sesler yükselmeye başladı.

"VATANSEVERLİK NAMINA..."



Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, gündemi değerlendirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili alarmda olduklarını belirten Bilgen, “Bir ülkenin çıkarlarıyla şirket, parti hatta aile işleri birbirine karıştığında kimse bizden vatanseverlik namına suç ortağı olmamızı beklemesin” diye konuştu.