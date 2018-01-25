Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) bünyesinde Bosna Hersek'te kurulan Avrupalı Balkan Demokratlar Birliğince (UEBD) düzenlenecek "Endülüs ve Bosna Hersek ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların geleceği" konulu panele katılmak üzere Saraybosna'ya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilk olarak Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kalın, burada İzetbegoviç'in kabrine ve şehitlik anıtına çiçek bırakarak dua etti.

Tarihi Başçarşı'yı da gezen Kalın, şehirdeki en önemli Osmanlı eserlerinden Gazi Hüsrev Bey Camisi'ni ziyaret etti.

Kalın, daha sonra cumhurbaşkanlığı binasına geçerek burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın bugün ayrıca Saraybosna Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelmesi bekleniyor.