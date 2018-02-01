Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, katıldığı TV programda CHP’nin ÖSO’ya yönelik değerlendirmelerine ilişkin, “ÖSO ile ilgili CHP temsilcilerinden yapılan açıklamalar eğer kasıtlı değilse, cahillikten kaynaklandığını ifade etmem gerekiyor” dedi. ÖSO’nun bütün uluslararası platformlarda muhatap alındığını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “CHP’nin burada yapmak istediği ne? Teröristlerin sadece eylem gerçekleştirmekle sınırlı kalan faaliyetleri yoktur. Aynı zamanda kendi hedeflerine ulaşmak ve bu eylemlerini meşrulaştırmak bakımından bir de propaganda faaliyeti yürütürler. Olanı olmamış gibi, doğruyu yanlışmış gibi göstermek suretiyle manipülasyon yaparlar, millet üzerinde yılgınlığa, bezginliğe sebebiyet vermek için bir propaganda faaliyeti yürütürler. Maalesef CHP bu anlamda psikolojik harp unsuru olarak kullanılmaktadır. CHP’li yetkililer Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin söylemiş oldukları sözler nedeniyle bu harekâta karşı bir psikolojik harp harekât merkezi hâline gelmiştir. Bu son derece tehlikelidir. CHP’nin bugün söylediklerini kim söyleyebilir? PYD/YPG/PKK söyleyebilir. CHP, bunları söylemek suretiyle aslında PYD/YPG/PKK’nın yükünü alıyor. Bunu görmemek siyasi basiretsizlikten başka bir şey değil. Bölgeye güvensizlik ve istikrarsızlık getiren terör unsurlarının temizlenmesi için Menbiç’te aynı kararlılığı göstereceğimizi milletimizin bilmesi gerekiyor. Zaten milletimizin de bu anlamda bize olan desteği tam.”