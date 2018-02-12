Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen resmi tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zaev, tören kıtasını selamladı. Başbakan Yıldırım ve Zaev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Karşılama töreninde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da hazır bulundu. Görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım ile mevkidaşı Zaev’in ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.