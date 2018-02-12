Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen resmi tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zaev, tören kıtasını selamladı. Başbakan Yıldırım ve Zaev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Karşılama töreninde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da hazır bulundu. Görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım ile mevkidaşı Zaev’in ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.
Yıldırım, Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zaev'i resmi törenle karşıladı
12.02.2018 - 11:01 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev'i resmi törenle karşıladı.
Etiketler : Başbakan,
543056 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/543056.aspx
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