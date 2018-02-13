Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı da, HDP 3. Olağan Büyük Kongresi’nde Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin açıklamaları nedeniyle Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ile “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından soruşturma başlatıldı. Kongrede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hâle getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde açıklama yapan söz konusu isimler, operasyonda sivillerin öldürüldüğünü iddia etmişlerdi.