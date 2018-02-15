Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan özetle şunları söyledi: TİKA ile bugüne kadar, sağlık, hayvancılık, tarım, güvenlik gibi alanlarda Gambiya'da birçok projeyi hayata geçirdik. Gambiya'nın en önemli ihtiyaçlarından nitelikli insan kaynağı noktasında da kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Halihazırda 120 Gambiyalı öğrenci (Türkiye’de) tarım, mühendislik, ziraat, tıp, ekonomi eğitim gibi alanlarda lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde eğitim görüyor.

Gambiya, FETÖ ile mücadeleye en kararlı desteği veren ülkelerden biri. Afrika kıtasında FETÖ okullarını kapatan ilk ülke. Bu nedenle Gambiya Hükümeti ve halkına teşekkür ediyorum. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen FETÖ, sadece Türkiye için değil varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır.