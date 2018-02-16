Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adaletin dünyanın direği olduğunu, Türk medeniyetinin temelinde de adalet anlayışının bulunduğunu söyledi. Bakan Gül, ESAM'da düzenlenen "Medeniyetimizde Adalet Anlayışı" konferansında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü hatırlatarak şöyle konuştu:

Bugün dünyada yaşananlara, etrafımızdaki gelişmelere bakıldığında güçlü olanların dünyayı dizayn etmeye çalıştığı, küresel ideoloji, küresel adaletsizlik var. Dünyada beş kişinin ya da beş ülkenin bir araya gelip dünyanın diğer bütün milyarlarına hükmedeceği yönetim anlayışı asla adil bir anlayış değildir.

FETÖ 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin Türk milletinin demokrasiye sahip çıkmasıyla engellendiğine dikkati çeken Gül, örgütle mücadelenin devam ettiğini, darbecilerin adalet önünde hesap verdiğini dile getirdi. Adalet Bakanı Gül, darbe girişimine yönelik yargılamaların sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: Darbe girişimi yargılamalarına bakıyorsunuz, hiçbir sanık, helikopterle Meclisi bombalayan, Cumhurbaşkanımıza suikasta giden bile 'Ben yaptım' demiyor. O zaman hayaletler geldi ya da biz rüya gördük. Burada kimse aklımızla alay etmesin. Bunlar mahkemelerde, yargılamalarda ortaya çıkacaktır.