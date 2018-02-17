Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Washington’un YPG’ye ağır silah vermediğini” söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın yalanını önceki gün gerçekleşen görüşmede belgelerle yüzüne vurdu. Erdoğan, ABD’nin YPG’ye verdiği ağır silahların ayrıntılı listesini Tillerson’a gösterdiği bildirildi. Listede, ABD yapımı tanksavarlar, uçaksavarlar, zırhlı personel araçları, insansız hava araçları, anti tank füzesi ve bomba atarlar yer alıyor.

Önceki gün gerçekleşen ve 3 saat 15 dakika süren toplantıda masadaki en kritik konulardan bir tanesi de ABD’nin terör örgütü YPG’ye verdiği ağır silahlardı. Tillerson, Ankara ziyaretinin hem öncesinde Lübnan’da yaptığı açıklamada “Washington’un YPG’ye ağır silah vermediğini” savunmuştu. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Tillerson’a Lübnan’daki sözlerini hatırlatarak, YPG’nin elinde bulunan ABD üretimi ağır silahların listesini verdi. Erdoğan, Tillerson’a bu silahların bir an önce terör örgütlerinin elinden toplanması gerektiğini söyledi. Görüşmede ayrıca, ABD’nin kendi ürettiği silahların yanı sıra Rusya, Almanya, İtalya, İsveç, İsrail, Avusturya ve Belçika üretimi silahları da CIA eliyle savaş bölgelerinden toplayarak terör örgütü PYD/YPG’ye gönderdiği ayrıntılı bir şekilde gösterildi.

Tillerson’a Afrin’den Kilis ve Hatay’a düşen füzeler ve bu füzeleri atan sivil giyimli teröristlerin İHA’larla çekilmiş görüntüleri de izlettirildi. Söz konusu ağır silahların isimleri ve menşei ise şöyle: “FGM-148 Javalin anti-tank füzesi... BMG-71 TOW anti-tank füzesi... M72 LAW anti tank füzesi... Anti-tank mayınları... SİHA ve İHA’lar... MK-19 Bomba Atar... IAG Guardian zırhlı personel aracı... Cougar MRAP zırhlı personel taşıyıcı... Humvee Askerî araç...