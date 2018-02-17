Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Platformu ile Denizlim Kültür ve Dayanışma Derneğinin Ankara’da gerçekleştirdiği “Denizli Vizyon Başkent Buluşması” büyük ilgi gördü. Ankara’da yaşayan üst düzey bürokratları hemşehrileri ile buluşturan organizasyona Bakan Zeybekci ile Denizli’den çok sayıda belediye ve dernek başkanı da katıldı. Kokteyl ile başlayan etkinlikte daha sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını Denizli Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan yaptı. Erdoğan, sözlerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye’nin sınır güvenliği için Suriye’de yürüttüğü operasyonda görev alan Mehmetçik’e başarı, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyerek başladı. “Birlikten kuvvet doğar” diyen Başkan Erdoğan, Denizlililerin birlikte hareket ettikçe baş edemeyeceği zorluk, çözemeyeceği sorun olmadığına dikkat çekti. Erdoğan, bu tür buluşmaların şehrin geleceğini şekillendirme anlamında aktif rol oynadığının altını çizdi. Denizlililerin hep birlikte olmasını, birbirine destek çıkmasını, elbirliğiyle memleketine ve şehrine değer katmasını önemsediğini belirten Başkan Erdoğan, “O nedenle, arada mesafeler olsa da fırsat buldukça, gücümüzün yettiğince bu doğrultuda hareket edip, sosyal sorumluluk bilinciyle ve özveriyle, Denizli’miz için çaba sarf edenleri, bir araya getirmeye çalışıyoruz. Tıpkı bugün burada olduğu gibi. Biliyoruz ki, birlikten kuvvet doğar. Elbirliğiyle her sorunun, her güçlüğün üstesinden gelinir. Hepimizin bildiği gibi, akıl akıldan üstündür o sebeple bu tür buluşmalardaki fikir alışverişinden yeni projeler de ortaya çıkar. Bundan memleketimiz ve insanımız kazanır. Ülkemiz, daha iyiye, güzele ancak böyle ulaşır” dedi.



“Denizli Platformu oldukça verimli ve güzel bir organizasyona imza attı”



21 Ocak 2018 Pazar günü, yine Denizli Platformu olarak, Denizli’de de bir etkinlik gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, “O gün, Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ile genel müdürleri ve 10 üst düzey bürokratı, memleketimiz Denizli’de, iş dünyamızla buluşturmuştuk. Bugün de, Ankara’da memleketimiz için çalışan Denizlili bürokratlarımızla, şehrimizin geleceğine yön veren idarecilerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki, bir öncekinde olduğu gibi, buradan da bir sinerji doğacak ve yine memleketimiz kazanacak. Geçen ay yaptığımız toplantıda, işverenlerimiz birçok soru ve sorununa çözüm buldu. Yeni projelerin adımını attı, ufkunu açtı. Sonrasındaki geri dönüşlere baktığımızda, Denizli Platformu oldukça verimli ve güzel bir organizasyona imza attı” diye konuştu.



“Bu güzergah 20 milyon turistin hareket ettiği bir güzergah haline gelecek”



Etkinlikte bir konuşma yapan Bakan Zeybekçi ise Denizlilere ulaşım alanında büyük bir müjde verdi. Denizli’den geçecek olan İzmir-Antalya otoyolunun gerekli olurlarının Bakanlar Kurulu’nda imzalandığını kaydeden Bakan Zeybekçi, “Şimdi de şehrimizi İzmir'e ve Antalya'ya bağlayacağız ve orta yerde olan Denizli bundan en çok kazanan şehir olacak. ‘İzmir'i Antalya'ya bağlayacağız’ deyince, Aydın ayağa kalktı. Bu arada, Bakanlar Kurulu kararının tüm imzaları tamamlandı. İnşallah önümüzdeki hafta Aydın milletvekillerimiz ile beraber, ‘Başbakanımızın son onayını alıp, imzalatarak inşallah yaz gelmeden de temelini atalım’ dedik çünkü şöyle bir hayalimiz var, Antalya ile İzmir arası, önümüzdeki 5 yıl içinde 20 milyon turistin hareket ettiği bir güzergah haline gelecek. Bu hattın, İzmir'den Antalya'ya gerek otoyollar gerekse hızlı trenle bağlanması, Türkiye'nin ve bölgenin turizminin yanında İzmir, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta, Antalya, Muğla ve Uşak’a da çok büyük faydası olacak. Bunu söylerken birçok sanayicimiz şunu çok iyi biliyor ki bu coğrafyanın hem Antalya hem İzmir limanlarına ihraç ürünleri ile ulaşması çok önemli. Denizli'de bugüne kadar ne söz verdiysek hepsini başardık” diye konuştu.



Geceye Ege Bölgesi’nin farklı kentlerinden de katılım oldu



Gecenin sonunda Başkan Erdoğan ile Başkan Oymak, Bakan Zeybekci’ye günün anısına sadece 2 adet üretilmiş el emeği cam bir vazo hediye etti. Gecede, Ege Bölgesinin farklı illerinden gelen milletvekilleri ile Denizlili olan Şair ve Edebiyatçı Av. Hayati İnanç da yer aldı. İnanç, divan edebiyatından okuduğu beyitlerle etkinliğe farklı bir keyif kattı.

Halk oyunları gösterisiyle devam eden gece davetlilerin toplu halde verdiği pozla sona erdi.

