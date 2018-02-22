Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti ve MHP arasında yapılan Cumhur İttifakı'na parti olarak katılacaklarını açıkladı.

İTTİFAKIN YANINDAYIZ, DESTEKLİYORUZ

Mustafa Destici, dün katıldığı teleizyon programında da BBP olarak milli mutabakat çatısı altında bir ittifak kurulmasına sürecin başından beri açık destek verdiklerini anlatarak, "Meclis'e sunulan iki ya da üç parti ya da da dört partinin ittifakı değil. İttifak yasası. Bu yasadan seçime katılmaya hak kazanan 9 parti yararlanacak. AK Parti ve MHP burada çok açık bir irade beyanında bulundu. Biz de çok açık bir irade beyanında bulunduk. Dolayısıyla biz bu ittifakın yanındayız, destekliyoruz. Bu ittifakın Türkiye ve milletimiz için hayırlı olduğunu düşünüyoruz."