Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada; "Sınırımıza yakın bölgelerin önemli bir kısmını terör örgütlerinden temizledik. Mehmetçiğimiz, hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli hareket ediyor. Bize siviller konusunda ders vermeye kalkanlar, utanç dolu tarihinize bir bakın, ondan sonra konuşun."

"PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın yalanlarını, oyunlarını, kirli ittifaklarını tek tek bozmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu eli kanlı katiller ve onları cesaretlendiren örgütler, ülkemizin gençlerinin geleceğini, yarınlarını çalamayacaklar."