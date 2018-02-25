Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Malatya ve Kayseri’de partisinin 6. olağan il kongrelerine katıldı. Partililere hitap eden Yıldırım, devlet ile millet arasındaki mesafeyi kapatmak ve devlete erişimi kolaylaştırmak için 15 yıldır çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Ülkemizi dünyanın en saygın, en güçlü ülkelerinin arasına soktuk. Bugün Balkanların, Kafkasların çocukları bu ülkeye bakıyor, bu aziz millete bakıyor. Suriye’nin, Kudüs’ün, Gazze’nin, Myanmar’ın çocukları Türkiye’ye bakıyor. Siz, bu millet dünyanın vicdanıdır, siz merhametin adısınız, siz yeryüzünün umudusunuz, siz Filistin’in haklı davasının en büyük güvencesisiniz. Merhametsiz bir dünyaya ‘hayır’ diyoruz. Gücün değil hakkın hâkim olmasını istiyoruz. Türkiye, sadece kendi hukukunu korumakla kalmıyor, mazlumların, mağdurların, insanlığın hukukunu da savunuyor. Dünyanın bütün mağdurları için ay yıldızlı bayrağımız umudun sembolü oldu. Dünyanın bütün mazlumları için Recep Tayyip Erdoğan hak ve adaletin sembolü oldu...

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekâtı’nda bir ayın geride kaldığını hatırlatarak, Mehmetçik’in Afrin’de destan yazdığını, kahramanlık üstüne kahramanlıklar yaşattığını söyledi. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orada mezhep çatışmaları çıkarmak isteyenlere karşı mücadele veriyoruz. Etnik katliam yapanları bölgeden defetmek için büyük bir mücadele veriyoruz. PKK’nın, PYD’nin, YPG’nin, DEAŞ’ın yalanlarını, oyunlarını, kirli ittifaklarını tek tek bozmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu eli kanlı katiller ve onları cesaretlendiren örgütler, ülkemizin gençlerinin geleceğini, yarınlarını çalamayacaklar. Bu terör örgütlerini bertaraf ederek sadece kendi sınırlarımızı değil, bölgemizin geleceğini de güvenceye alacağız. Bölgesel ve küresel barış için bunu inşallah başaracağız. Başkasının acılarını hissetmeyen emperyal güçlerin yapması gerekenin de bu olduğunu düşünüyoruz.”

"Terör örgütlerine sempati besleyenin eline kan bulaşır" diyen Yıldırım, senelerdir dostlarına hep bunu söylediklerini kaydetti. Yıldırım, "Kan dökücü terör örgütleriyle aranıza erişilmez mesafe koyun. Evet, biz yılmadan, usanmadan bu mücadeleyi vereceğiz" şeklinde konuştu.

FİKİR ÜRETEMEYİNCE ÇİRKİNLEŞİYORLAR

AK Parti ile MHP’nin yapacağı seçim ittifakı teklifine yönelik yapılan eleştirilere tepki gösteren Yıldırım, “Ne yaparsak yapalım CHP’yi bir türlü mutlu edemedik. Hemen çamur atmaya, ağızlarını bozmaya başladılar. Biri çıkmış diyor ki ‘Cumhur İttifakı ahlaksız teklif.’ Yahu bu nasıl bir kendini bilmezlik. Sen ‘Cumhur İttifakı’na, milletin adının geçtiği böyle bir yere bu benzetmeyi nasıl yaparsın. Bunlar fikir üretemeyince asabileşiyorlar, kabalaşıyorlar, çirkinleşiyorlar” dedi. AK Parti’nin bir vefa hareketi olduğunu dile getiren Yıldırım, “Görevler, makamlar gelir geçer, bütün görevler, makamlar bizim için bir imtihandır. Bütün bu makamlar milletin bize emanetidir” diye konuştu.