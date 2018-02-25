Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş ve Osmaniye il kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK/YPG terör örgütü ve Batılı ülkelerin, “Türk ordusu sivilleri vuruyor” iftiralarına sert tepki gösterdi. “Bir taraftan SİHA’larımızla bir taraftan F-16’larımızla bir taraftan helikopterlerimiz ile tanklarımız, toplarımız ile evelallah Mehmet’imize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: Birileri ne diyor, ‘sivilleri vuruyorlar.’ Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz Ruanda’da, Mali’de, Libya’da, Korsika’da bunu yaptınız, durmadınız, hâlâ da yapıyorsunuz. Kalkıp da bu noktada, Türk’ü bu şekilde yorumlayamazsınız.



10 BİN KM’DEN GELİP...

Biz 780 bin kilometrekarede doğmadık, biz 18 milyon kilometrekareden 780 bin kilometrekareye düştük. Nereden, nereye... Mehmetçiğe ve Türkiye’ye, sınırlara saldıranlara bunun hesabını soruyoruz. Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da ‘Niçin bu sınırları koruyorsunuz?’ diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Dün, yayınladıkları videolarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ders vermek için geldiklerini söyleyenler, bugün ülkelerine paçavralara sarılı tabutlarla dönüyorlar. Daha bir ay öncesine kadar bize ve devletimize meydan okuyanlar bakıyorsunuz bugün Batı’lı efendilerine ağlamaya, ‘Bizi kurtarın’ diye yalvarmaya başladılar. Hiç beyhude uğraşmasınlar, kime ağlarlarsa ağlasınlar, kime yalvarırlarsa yalvarsınlar, onlara hak ettikleri dersi vereceğiz.”



SEFER GÖREV EMRİ...

(Reis bizi Afrin’e götür’ tezahüratları üzerine) “Gitme kararını verdiğimiz zaman sizi bırakmayız. İnşallah beraber gideceğiz. Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar. Ama şu an ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz. Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Hâlbuki biz o teröristlerin kollarını, kanatlarını kırarız, tamamen imha ederiz haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar. Ama giden kol, kanat geri gelmez.”



EVDE AĞLAŞTIK

“Teröristin yanında poz verenler Türkiye’yi korkutabileceklerini sanıyorlar. İşte bu sabah etkisiz hâle getirilen teröristlerin sayısı 1.931 oldu. Dün günlerden cumaydı. Mehmet’imiz cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmet’imiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyordu. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir.”



BİR İŞE YARAMAYACAK

“Sahada Türkiye’yle baş edemeyeceklerini görenlerin, dünya çapında yalana, iftiraya, çarpıtmaya dayalı bir propaganda savaşı başlatmaları da işe yaramayacaktır. Hakikatlerin karşısında bu yalanlar, tıpkı güneşi gören buz kütlesi gibi eriyip, buharlaşıp gidecektir. Bugün artık yepyeni bir Türkiye var tehditleri sınırları içinde değil sınırlarının ötesinde kaynağı her neresi ise orada imha eden bir Türkiye var.”