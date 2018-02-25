Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerce şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün, Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesi Çatalbadem köyündeki cenaze törenine katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan şehit ailesini telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Elvan, Türkiye'nin terörle mücadelesine değindi.

TÜRKİYE TERÖRE HEP KARŞI DURDU



Bakan Elvan, "Terörün hangi türü olursa olsun, nereden gelirse gelsin bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri olarak hep karşı durduk ve terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele sergiledik. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bir mücadele sergiledik. Hem PKK-PYD terör örgütüne hem DEAŞ terör örgütüne ki, 3 binin üzerinde DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Bugün 10 binin üzerinde DEAŞ mensubu tutuklu durumda. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar DEAŞ terör örgütüne ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele eden başka da bir ülke yok. Ama maalesef bazı ülkeler Suriye’de, Irak’ta kendi çıkarları doğrultusunda bir takım terör örgütlerini kullanarak terörle mücadele ettiklerini ifade ediyorlar. Tüm dünya bunu görüyor. Eğer terörle mücadele edilecekse tüm terör örgütleriyle mücadele sürmeli.

TERÖR KORİDORU OLUŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ



Terör örgütünün adı sanı ne olursa olsun ama maalesef bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütüne görev verip bir anlamda vekalet savaşı yürütmek ve o bölgede kendi çıkarlarını muhafaza etmek anlayışı doğru bir yaklaşım değil. Biz şuna inanıyoruz, eninde sonunda terör örgütlerine destek verenler hata yaptıklarını anlayacaktır. Terör örgütlerine destek vererek ne Suriye’de ne de Irak’ta barışı ve huzuru temin edemezsiniz ancak ülke olarak mücadele ederseniz başarılı olabilirsiniz ki, Türkiye bunu yapıyor. Bakın sınırımızda bir terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Biz kim ne derse desin kim ne söylerse söylesin kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. A ülkesi şunu söylemiş B ülkesi şunu söylemiş bizim için hiç önemli değil. Bizim için önemli olan vatanımızın milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve ülkemizin bekası. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.



SURİYELİLERİN DÖNMESİNİ ARZU EDİYORUZ



Bakan Elvan, güvenliğin tesis edilmesiyle Suriyelilerin ülkelerine dönmesin arzu ettiklerini dile getirdi. Dünyanın hiçbir ülkesinde 3.5 milyon Suriyelinin misafir edilmediğini kaydeden Bakan Elvan, "Biz Suriyeli misafir kardeşlerimizin orada güvenliğin tesis edilmesiyle ülkelerine dönmesini arzu ediyoruz. Kendileri de bunu arzu ediyor. Onun için mücadele ediyoruz. Terörün kökünü kurutacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’yla desten yazıyor. Afrin’i önümüzdeki günlerde pırıl pırıl tertemiz terörden arındırılmış hale getireceğiz ve Afrinli olan Türkiye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde rahat, huzurlu ve barış içinde yaşamasını temin edeceğiz" diye konuştu.