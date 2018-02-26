Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Gaziantep ve Şanlıurfa kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’ye “teröre destek” tepkisi gösterdi. ABD’nin yaptıklarının müttefikliğe sığmadığını belirten Erdoğan “11 bin kilometreden kalkıp gelenler, maaşlarını verenler, kusura bakmasınlar. Bizimle müttefik iseniz, müttefikliğinizin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Biz müttefiklerimiz ile birlikte yürüdük, ihanet etmedik. Bize ihanet edenlere saygımız olmaz” şeklinde konuştu.



2021’İ ÖLDÜRÜLDÜ

Afrin operasyonuna yönelik son bilgileri de aktaran Erdoğan, şunları söyledi: Şu an 2021 terörist etkisiz hâle getirildi. Mehmetçik, dağ taş demeden teröristlere gereken dersi veriyor. Askerlerimiz zırhlı araçlarla Afrin’e giderken ‘Düğüne gidiyoruz’ diyorlardı. Şehadete, düğüne gider gibi yürüyorlar. 2 bin 21 oldu. Daha da olacak. Tek terörist kalmayıncaya kadar sürecek. İnşallah oradaki teröristleri derdest edip, o toprakları, o yerleri sahiplerine teslim edeceğiz. Fırat Kalkanı’nda, Cerablus, Rai’de El-Bab’da yaptık mı? Afrin’de, İdlip’de Menbiç’te de bunu yapacağız. Sahibi olanlar gelecek.



ARTIK SİZ UĞRAŞIN

“PKK’nın başını hergün eziyoruz ve ezeceğiz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: Suriye’de PYD ile kendine zemin arayan bölücü örgütü yok edene kadar durmayacağız. DEAŞ denen Müslüman düşmanı örgüt de artık tamamen ortadan kalkma noktasına gelmiştir. Yıllarca kendi ülkelerinde ne kadar psikopat varsa DEAŞ saflarında savaşmaya bölgemize gönderdiler. Bu katil sürüsünün en azından bir kısmı geldikleri yere geri döndüler. Biz 60 bin kişinin ismini ilgili ülkelere bildirdik. 6 bin kişiyi de sınır dışı ederek geldikleri ülkelere iade ettik. Yıllarca ikazlarımızı kulak ardı edip, sınırlarından çıkışları bilerek kontrol etmeyenler artık bu kişilerle varsın kendileri uğraşsınlar.



ESAD BİR KATİL

Dünyanın Suriye lideri Esad’ı korumaktan vazgeçmesini de isteyen Erdoğan “Şu anda Suriye’de Esad’dan bahsediliyorsa, Esad katil... Zira 1 milyona yakın vatandaşını öldüren bu değil mi? Kimyasal silahlarla bunun yanında konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşını öldüren bu değil mi? Dünya bu adama nasıl sahip çıkıyor. Biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık. Zulmetmedik. Zulmedenlerle beraber olmadık. Şu anda da bunu yapıyoruz. Şu an biz Afrin’e gittiysek, bunun için gidiyoruz. Bunun için de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



MÜSLİM TESLİM EDİLMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in yakalanmasına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: Şimdi PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz odur ki Çekya inşallah bunu Türkiye'ye teslim eder. Hak tecelli eder. Bunlar ümmeti böldüler, bu milleti parçaladılar. İşte onun için biz bu teröristlerle mücadele ediyoruz. Yoksa bizim Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz teröristlerle. Bu mücadeleyi de bu şekilde sürdüreceğiz. Şu anda Afrin yavaş yavaş düşüyor.

Kalemleri kırıldı defteri dürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin sadece PKK/PYD terör örgütü değil hâlen FETÖ’cülerin de arkasında durduğunu ve birçok FETÖ’cü teröristi ülkesinde barındırdığını belirterek, bunun “dostluğa sığmadığını” ifade etti. Erdoğan, “Rastgele tarladan vatan olmaz. Kanla yoğrulmuşsa işte o vatan olur. 780 bin metrekare ile tek vatan, tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti’nden başka devletimiz var mı? Paralel devlet, neredeler? Pensilvanya’da. Arkasında kim duruyor. Ondan sonra ‘niye bizim için böyle söylüyorsunuz’ diyorlar. Siz, bu ülkede, hem de senin stratejik ortağına, darbe yapanı orada saklıyorsun. Onu bize vermiyorsan, kusura bakma. Benim milletime bunu anlatamam, anlatamıyorum da. Bunun yolu, bu FETÖ denen darbeciyi, bu ülkeye vermenizdir. Vermediğiniz sürece kusura bakmayın” şeklinde konuştu.

FETÖ ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini dile getiren Erdoğan, dünyanın neresine kaçarsa kaçsınlar bu terör örgütünün peşini bırakmayacaklarını da belirtti. FETÖ ile mücadeleden taviz verilmesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Darmadağın oldular. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet... Yüklü cezalarla bedel ödüyorlar, ödeyecekler. Elbette sağda solda kalmış kılıç artıkları olabilir. Onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Devletimiz de milletimiz de bu alçak örgütün mensuplarının kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüştür. FETÖ ile mücadelede gelinen noktadan asla geriye dönüş söz konusu değildir. Bundan sonrası zaman işidir, süreç işidir.