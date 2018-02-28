Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifakla kutuplaşma ihtimalinin en aza indirildiğini vurgulayarak, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ittifakı eleştirenlere sert tepki gösterdi. TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, cumhurun Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne onay verdiğini, geleceğini bu sistemin ruhuna göre planlayıp, tayin ettiğini kaydetti. Bahçeli şunları söyledi: Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza indirilmiştir. Barajın fiilen yüzde 50+1’e çıktığı göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği de kalmamıştır. Türkiye’nin beka düzeyinde tehditlerle boğuştuğu bir dönemde, siyasetin kavgaya sapmasını doğru göremeyiz, makul karşılayamayız. Mevzubahis vatandır; cepheleşmeye, ters düşmeye yer yoktur. Cumhur İttifakı, millî bekanın nefesidir. Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun. Varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun. Varsın başkaları PKK/PYD ittifakına umut bağlasın. Biz cumhur diyeceğiz, biz Cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye’nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz.



BUNUN ADI CUNTA İTTİFAKI

Biz ittifak dedikçe CHP kâbuslar görmeye başlamıştır. Biz millî birlik ve beraberlik dedikçe CHP’nin kâğıttan kaplanları yarım ağızlarıyla, yamalı ahlaklarıyla siyasi kundakçılığa heves etmişlerdir. Biz Cumhur’un ittifakından bahsettikçe bunlar PKK/PYD’ye güvercin taklaları atmışlar, FETÖ’ye selam çakmışlardır. Seçim ittifaklarının hukuki zemine oturacak olmasından ödleri kopmuş, ne var ki HDP’yle al takke ver külah ilişki içine girmekten fıtratları gereğince en ufak rahatsızlık duymamışlardır. CHP’liler titriyor, İP’sizler terliyor, HDP’liler telaşlanıyor. İttifak yapmayanlar yüzde 10 barajına takılacakmış, bu adaletsizlikmiş. Size ittifak yapmayın diyen var mı? İttifaksa buyurun siz de yapın. Biz Cumhur dedik, siz de cümbüş deyin, curcuna ittifakında karar kılın. Görünen o ki CHP’nin umutları tükenmiş, siyasi madrabazlık, siyasi meddahlık yapacağı bir alan kalmamıştır. CHP’nin, HDP’nin, bu dönemin 21 Şubatçısı İP’in durumu içler acısıdır. Cumhur İttifakı’nın yanına yöresine başka isimler takarak lekelemeye çalışanların arzuladıkları ittifak bellidir, bunun adı da cunta ittifakı, curcuna ittifakı, cüruf ittifakı, çürük ittifakıdır.

Afrin’e yıldırımlar gibi inelim

MHP Lideri Bahçeli, Afrin’in kuşatmaya alındığını ve teröristlerin köşeye sıkıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: İman ve itimatla ifade etmek isterim ki seferse varız, zaferse sonunda mutlaka ulaşacağız. Kahramanlara güvenimiz eksiksizdir. Ha gayret, biraz daha celadet; Zeytin Dalı Harekâtı’nın 40. gününde Afrin’e yıldırımlar gibi inelim, teröristleri kazdıkları çukurlara gömelim. Cenabı Allah her bir kahramanımızın yâr ve yardımcısı olsun. Harekâtta sivil hassasiyeti gözeten TSK, şüphe yok ki aynı titizlik ve kararlılıkla meskûn alanların kontrolünü de sağlayacaktır.