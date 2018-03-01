Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO’nun güney sınırlarını koruyan Türkiye’nin mücadele ettiği terörist unsurlarla ABD’nin iş birliği yaptığını hatırlatan Ünal, “Bunu yapan Amerika, bize dönüp diyor ki; ‘Ateşkes kararını iyi okuyun.’ Siz, öncelikli olarak Suriye’yi iyi okuyun.” ifadesini kullandı.

Ünal, “Siz, terör örgütü kabul ettiğiniz PKK ile iş birliği yapacaksınız. Bu iş birliği ile NATO’nun güney sınırlarını tehdit eder bir mahiyet ortaya çıkaracaksınız. Sonra da kalkıp Türkiye’ye diyeceksiniz ki; ‘Bu 30 günlük ateşkes kararını iyi okuyun.’ Bu herhalde trajedi ya da bir ironiyle izah edilebilir bir şey. Çok komik.” dedi.

“10 bin kilometre öteden gelenler, bizim sınırımızdaki yangını anlayamazlar. Anlamak da istemiyorlar” diyen Ünal sözlerini söyle sürdürdü: “PKK’nın kurulduğu yer, merkezi, kalbi, düşündükleri sözde devletin başkenti olarak tasarladıkları yer Afrin’dir. Bugün tam da Türkiye terörü kaynağında kurutuyor. Dolayısıyla bu kadar, kuyruklarına basılmış gibi bağırmalarının sebebi budur.”