Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bizim Suriye'de terörle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar, 2348 teröristi etkisiz hale getirdik.

Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hale getiriyorsa o teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir.

Bütün teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Asla durmak yok.

Şehitlerimiz oluyor, canımız da yanıyor. Ama biz biliyoruz ki, şehadet makamlar üstü bir makamdır. Bu da bizim mehmetçiğimizin gurur ifadesidir.

"BUNLARIN HEDEFİ HEP MÜSLÜMANLAR OLMUŞTUR"

DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerin öncelikli hedefi, her zaman Müslümanlar olmuştur. Bu hususta özellikle batılı ülkelerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz.

MALİ'YE METROBÜS ÖNERİSİ

Mevkidaşım, kardeşim Keita ile konuştuk. Ülkelerinde toplu taşıma aracı yok. Kendisine 'Burada bir metrobüs sistemi ister misin?' diye sordum. Ardından Türkiye'deki uzmanları aradım. Konuyla ilgilenecekler.