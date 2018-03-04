Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyetin partilerini ziyaretine ilişkin şunları söyledi: Sandık güvenliğini ve bu güvenlik konusunda hassasiyetle durulması gerektiğini konuştuk. İttifak konuşmadık. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi adayını çıkaracak, İYİ Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok. İYİ Parti'liler şu anda sandıkları için eğitiliyor. Kendi hakkını savunamayan milletin hakkını savunamaz. Onun için sandıklara sahip çıkacağız. Biz sandığa sahip çıkacağız.