Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü Albay Robert Manning'in "DAEŞ'e odaklandıkları sürece General Mazlum'u ve Suriyeli yerel güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğiz" sözlerine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, "Pentagon sözcüsü Afrin açıklamasıyla saçmalamış" dedi.

ABD ile oluşturulan çalışma grubu 8-9 Mart'ta toplanacağını belirten Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, "Beklentimiz ABD'nin taleplerimize dair somut adımlar atması, sözlerini yerine getirmesi. Toplantıda PYD-YPG'ye verilen silahlar konusu ele alınacak. Silahların teslim edilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 19 Mart'ta Washington'da görüşmesinin planladığını da söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin nisan ayında bir araya gelerek Suriye konusunu görüşeceklerini hatırlattı. Soçi zirvesinin devami niteliğindeki toplantının İstanbul'da yapılması bekleniyor.

SALİH MÜSLÜM KONUSU

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya ziyaretinde Salih Müslüm konusunu da göndeme getireceğini belirtti.