Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Exxon Mobil’in Kıbrıs’ın güneyindeki sondaj gemilerinin ABD’ye ait 6. Filo’nun koruyacağına dair iddialar için, “Kıbrıs adasının etrafındaki her türlü doğal zenginlikler bütün halkın ortak varlığıdır. Tek taraflı girişilen faaliyetler asla bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz. Bunun dışında emrivakilerle oldubittilerle yapılacak bu ve benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun bir şekilde görecektir” dedi. Başbakan Yıldırım ile KKTC Başbakanı Tufan Erhüman’la yaptığı ortak basın toplantında özetle şöyle konuştu: “Türkiye şartlar ne olursa olsun Kıbrıs Türk’ünün yanındadır. Ancak ülkemizin haklı davalarına dil uzatmaya kalkışan birtakım kendini bilmez kurum ve kişilerin de bu faaliyetlerinin etkin bir şekilde kontrol altına alınması eminim ki yeni hükümet döneminde dikkate alınacak bir konudur.”

Yıldırım, Yunanistan’da Türk bayrağının yakılmasına ilişkin, “Bayrağa yapılan bir hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz.” dedi. Başbakan Yıldırım, “Türkiye’de tutuklu bulunan Yunan askerlerine ilişkin Yunanistan Savunma Bakanı’ndan konunun Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini etkileyeceği yönünde açıklama geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine, şunları söyledi: “Bu konuyu Avrupa Birliği ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zekâ işi. Zaten konu Türkiye olunca bunu AB’ye taşımak alışkanlık haline geldi.”