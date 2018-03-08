Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

AK Parti ile MHP’nin seçimlerde ittifak yapma kararı almasından sonra başlayan erken seçim tartışmaları, hükümetin aldığı bazı kararların etkisiyle de hız kazandı. Ekonomiye yönelik rahatlatıcı düzenlemeler başta olmak üzere kulislerde ‘erken seçim emaresi’ olarak nitelendirilirken, bu tartışmalar AK Parti kulislerini de hareketlendirmiş durumda. Son günlerde, özellikle Meclis’in ‘İktidar kulisindeki’ her masada AK Parti milletvekilleri ‘erken seçimin olup olmayacağı’ yönünde değerlendirmeler yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen haftaki Afrika gezisi sırasında da kendisine eşlik eden bazı milletvekilleri ile erken seçim konusunu görüştüğü öğrenildi. Milletvekillerinin erken seçim iddialarını gündeme getirmesi üzerine Erdoğan’ın ‘Erken seçim diye bir şey yok. Bu konulara girmeyin. İşinize bakın’ dediği belirtildi.

ERKEN KONGRE ÖNERİSİ

Erdoğan, birkaç gün önce de bazı kurmayları ile dar kapsamlı bir toplantı yaptı. Bu toplantıda da yine erken seçim görüşüldü. Kurmayları Erdoğan’a, kulislerde erken seçimin konuşulduğunu, bu konuda taleplerin değerlendirilmesi gerektiği önerisine bulundu. Bu toplantıda, Eylül ayında yapılacağı duyurulan AK Parti’nin büyük kongresinin en geç Haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi de gündeme getirildi. Erdoğan’ın, hem erken seçim hem de erken kongre konusundaki önerileri dinlediği, ancak bir yorumda bulunmadığı belirtildi.

‘AFRİN ETKİSİNE’ TEPKİ

AK Parti kurmayları, ‘Afrin operasyonu nedeniyle AK Parti’nin oylarının arttığı, bu süreçte yapılacak erken bir seçimin AK Parti’nin işine geleceği’ değerlendirmelerine ise Cumhurbaşkanın tepki gösterdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanına bu konuda bazı anketlerin de sunulduğu ancak, ‘Afrin operasyonu ile erken seçim bağlantısının’ kurulmasını istemediği öğrenildi.

YAZICI: TAKVİM BELLİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise, il kongrelerinin Nisan ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanmasının planlandığını, bu kapsamda büyük kongrenin de MKYK kararı ile Eylül ayı yerine daha erken bir tarihe alınabileceğini açıkladı. Erken seçime ise şiddetle karşı olduklarını kaydeden Yazıcı, “15 yıldan bu yana hiçbir zaman erken seçimden yana olmadık. Çünkü seçimlerin büyük maliyetleri var. Tarihi belli, 3 Kasım 2019. Bu takvim, bu şekilde devam edecek” değerlendirmesini yaptı.