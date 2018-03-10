Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Allah’ın, yüce kitabımız Kur’ân-ı kerim’de bize açıkça ifade ettiği hükümler, yani naslar asla değişmemiştir, değişmeyecek” dedi.

“AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi”nin açılışında konuşan Erdoğan, önceki gün sarf ettiği “İslam’ın güncellenmesi” sözüne açıklık getirdi.

Erdoğan, “Yüce Allah’ın Kur’ân-ı kerim vasıtasıyla bize bildirdiği kati emirler ve Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesi ortadayken birilerinin çıkıp hayatın gerçekleriyle ilgisi, alakası ve bağı olmayan sözler edip, kafaları karıştırması yanlıştır. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de pek çok örneği görülen ifrat, tefrit ortamında insanların, kime kulak vereceğini, neye itimat edeceğini şaşırdığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

Temenni ediyorum ki, bu konuyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Diyanet İşleri Başkanımız alanı boş bırakmaması lazım. İşte bu tür adamlara bu alan boş kalır da bunlar konuşursa ortaya böyle zaaflar çıkar. Bu konularda tabii asıl ön alması, tavır alması gereken hocalarımızın, bu kadar ilahiyat fakültemiz var, ilahiyatçılarımızın, muteber âlimlerimizin ise ya sesleri çıkmıyor ya da sesleri duyulmuyor veya korkuyorlar. Ne korkuyorsun be kardeşim. İslam ilmiyle mücehhez olan bir ilim erbabı korkar mı? Çıkacaksın gerçek neyse bunu söyleyeceksin. Hiç kimsenin Türkiye’ye böyle bir kafa karışıklığı yaşatmaya, dinimizi böylesine karikatürize etmeye hakkı yoktur. Bizim itirazımız hatta isyanımız işte bu hadsizlikleredir. Biz bir dinde reform, böyle bir şey aramıyoruz. Böyle bir derdimiz de yok. Haddimize mi? Asla...

İşte bizim ilahiyatçılarımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, bunlar meydanı bu FETÖ gibi alçaklara bıraktılar ve toplum bu hâle geldi. Bu bize örnek olmayacak da hangisi bize örnek olacak. El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram gibi terör örgütleri sahih İslam’ın öğretilmesi konusundaki eksikliği kullanarak ortaya çıkmış ve palazlanmıştır. Ömrünü İslam’a, İslam’ı anlamaya, anlatmaya adamış ilim adamlarımızın da yardımıyla bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu konuda ilgili kurumlarımızın ve muteber ilim adamlarımızın daha cesur davranmasını, daha aktif olmasını özellikle rica ediyorum. Aksi takdirde hep birlikte çok büyük bir vebal altında kalacağımız açıktır.

Törende Moody’s’in not indirim kararına da tepki gösteren Erdoğan, “Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının Ali Cengiz oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye’yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacak olanlara yol açmaktır. Artık bu kredi notu oyunlarına ne kendi piyasalarımız ne de uluslararası piyasalar itibar etmiyor” dedi.



ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Erdoğan, Afrin operasyonu ile ilgili ise şunları kaydetti: Terör örgütünün sınırlarımızla olan irtibatını tamamen kesmiş durumdayız. Afrin şehir merkezinin kuşatılmasının önündeki son engelleri de kaldırıyoruz. Biz teröristleri Afrin’de imha etmezsek onların gelip eylem yapacağı tek yer Türkiye’dir. Bu açık gerçeği anlamayan haindir. Bugün Afrin’deyiz, yarın Mümbiç’te olacağız, ertesi gün Fırat’ın doğusunun Irak sınırına kadar teröristlerden temizlenmesini sağlayacağız.

OTOBÜSLER YOLA ÇIKTI

“Şehrim 2023” projesinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “AK Parti’nin otobüsleri yola çıktı. Bu otobüslerimiz doğu ve batıya giderek oradaki halkımızın hayallerini, beklentilerini tespit edecekler. 2019 seçimlerine ön bilgilerle girme fırsatı bulacağız” dedi.