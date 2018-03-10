Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey NATO neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? Neredesin? Hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Mersin'den söz istiyorum. Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? 2019'a kadar her eve girmeye, her gönüle dokunmaya hazır mıyız? Geçtiğimiz 15 yılda tüm şehirlerimizde olduğu gibi Mersin'e de büyük yatırımlar yaptık. Tam 27 katrilyon Mersin'e yatırım yaptık. Dünyanın beşten büyük olduğunu bugün anlamayanlar er yada geç anlayacaklar.

Mersin'i İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra bölgesindeki merkezlerle de bağlayacak olan hızlı tren projesini hayata geçiriyoruz.

İHTİYAÇ OLDUĞUNDA ÇAĞRI YAPACAĞIM

Şu an itibariyle Afrin’de eğer komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonrada siz beraber yürüyeceğiz. İhtiyaç olduğunda önce ben yola çıkacağım sonra sizlere çağrı yapacağım. Zira büyük bir şeye inanıyoruz. O da şehadet. Başkalarında böyle bir şey var mı yok. Bizim inancımızda bu var. O makam Peygamber’e en yakın makam. İşte bu makama inananlar şu anda yürüyor

900 KİLOMETRE ALAN TEMİZLENDİ

Afrin'deki ilerleyişimiz devam ediyor. Etkisiz hale gelen terörist sayısı 3213 oldu. Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanlarımız destan yazıyor. Şu ana kadar 900 KM alan teröristlerden temizlendi.

Bizim Suriye'de tek bir amacımız var. O da sınırlarımız boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından atmak. Onlar zannettiler biz ilerleyelim, Türkiye seyreder. Artık eski Türkiye yok. O senin dediğin Türkiye eski'de kaldı. Vicdanımızı, ahlakımızı rafa kaldırmış olsak Afrin'i ele geçirmek 3 gündü. Biz onlar gibi olmadık, olmayacağız. Yıkmanın yok etmenin peşine düşmedik. Tarihimiz boyunca yaşatmanın peşinde koştuk. Bugün de aynısını yapıyoruz.

Terör örgütünün ve onu destekleyenlerin Suriye'de neyi amaçladıklarını çok iyi biliyoruz. Onun için de onların üzerine üzerine gidiyoruz. Ama kimse bize yanlış bakmasın. Eğer bize yanlış bakarlarsa o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur.

NATO'YA SURİYE ÇAĞRISI

Ey NATO neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da hemen NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin, peki Suriye'de? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler... Aslında kudretleri yetse kalkacaklar onlar açık net karşımıza dikilecekler fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar.

Ama bizim isteğimiz şuydu, Afganistan'a çağırdın geldik, Somali'ye çağırdın geldik, Balkanlara çağırdın geldik, şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye'ye gel. Adil ol. Niye gelmiyorsun?"

Kendi ülkelerinin pasaportuyla ülkemize gelip buradan başka yerlere gidenlerin hesabını bizden sormaya kalkanlar, şimdi PYD ve YPG'ye katılmak için gelenler konusunda da aynısını yapıyorlar. Suriye'den giden tabutların üzerindeki o paçavralar, terörle mücadele konusundaki riyakarlığın canlı birer ispatıdır. Daha da ötesi her ne kadar en tepelerindeki yöneticiler bizimle konuştuklarında aksini söylüyor olsa da diğer her seviyede alenen ve resmen terör örgütünün yanında yer alan devletler var.