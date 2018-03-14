Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, il ve ilçe kongrelerini bitiren MHP, 18 Mart’ta yapacağı 12. Olağan Büyük Kurultay hazırlıklarını tamamladı. Sloganı “Milli duruş, şuhedaya vefa, millete beka” olan kurultayın müziği ise sözlerini, Bahçeli’nin halen partide görevli emektar fotoğrafçısı Ayhan Günaydın’ın yazdığı “2023 Marşı” oldu. Bahçeli’nin Genel Başkanlık seçiminde tek aday olduğu ve güven tazeleyeceği kurultayda, MHP’yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları da şekillenecek. Kurultayda, bin 207 delegenin oy kullanması bekleniyor. Seçimlere, AK Parti ile yapacakları “Cumhur İttifakı” adı altında girme kararı alan Bahçeli’nin, partisinin hem Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) hem de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor. Partide daha önce Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş Danışmanlığı görevlerinde bulunan Bahçeli, 6 Temmuz 1997’de erteleme üzerine tekrar yapılan kongrede ilk defa genel başkanlık koltuğuna oturmuştu. Öte yandan, Ankara Spor Salonu’ndaki kurultayda, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla konser programının olmayacağı belirtildi.