Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) Toplantısı kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova’da ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu “19’unda Washington’da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görevden ayrıldı. Bu görev değişikliğinden dolayı toplantı olacak mı olmayacak mı Washington’daki arkadaşlarımız süreci takip ediyor. Onlardan cevap bekliyoruz ama Tillerson yetkilerini yardımcısına devredeceğini de açıkladı. Bugün yarın belli olur. Tillerson ile ilişkilerimizin kritik bir aşamaya geldiği noktada birlikte çalıştık. En zor şartlar altında bile iletişimimizi sürdürdük. Tabii ki Amerika’nın kendi kararıdır. Yeni dışişleri bakanıyla da karşılıklı saygı anlayışıyla çalışmak isteriz” dedi. ABD’nin, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gözlemci olduğunu ve orada neler olup bittiğini zaten gördüğünü belirten Çavuşoğlu, “Fakat Astana formatında ABD ile bir mekanizmamız yok. Menbiç ve terör örgütü YPG’nin kontrol ettiği yerlerin istikrara kavuşturulması ve YPG’nin buralardan ayrılmasıyla ilgili bir anlayış var bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. Lavrov, Moskova’nın, Ankara’nın S-400 füzesinin teslimatını hızlandırma taleplerine olumlu verdiğini verdiğini söyleyen Lavrov “S-400’ün teslimatını konuştuk, bu süreç uzmanlar tarafından takip edilecek. Türk meslektaşımın teslim süresini hızlandırmak istemesine cevaben olumlu cevap veriyoruz” ifadelerini kullandı.