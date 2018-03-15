Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal, seçim ittifakı çalışmaları ile ilgili olarak, “Meclisin kapılarını kapatıp, içeride hiç kimsenin görmediği gizli saklı bir iş yapılıyor değil. CHP’li milletvekilleri istediği gibi yayın yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları artık kamuoyuna dönük bir siyaset yapmıyor” dedi. CHP’nin “boykot” çağrısını da eleştiren Ünal, “CHP içinde siyasetsizlik eğer o noktaya gelmişse, boykot bir siyasetsizliğin sonucudur. Yani siz siyaseti tüketmişseniz, siyaset üretemiyorsanız ve siyasi rakiplerinize karşı ürettiğiniz siyasetle toplum nezdinde bir teveccüh elde edemiyorsanız böyle bir şeye kalkışabilirsiniz. Böyle bir şey CHP’nin dükkânı kapatması anlamına gelir” diye konuştu.



SP’YE KİLİT PARTİ ROLÜ GERÇEKÇİ DEĞİL

Mahir Ünal, Saadet Partisinin hiçbir zaman AK Parti ile bir ittifak düşünmediğini ifade ederek, “Bizim hiç kimseye karşı kapımız kapalı değil ama Saadet Partisinin herhangi bir ittifak içerisinde olmak gibi niyeti baştan beri olmadı. Saadet Partisi tabanının bunu bilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ünal, “Saadet Partisinin adayının Abdullah Gül olacağı” iddialarına da bundan sonra ne yapacağına Saadet Partisinin karar vereceğini dile getirdi. Ünal, “Saadet Partisinin Türk siyasetinin sanki yüzde 10, yüzde 15 gibi toplumun büyük bir teveccühünü kazanmış bir siyasi hareket gibi, kilit parti olarak yansıtılmasını da gerçekçi bulmuyorum. Konuşmaya lüzum da görmüyorum açıkçası” dedi.