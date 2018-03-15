Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım Küresel Bakü Formu'nda konuştu. "Yıkıcı akımlara karşı ortak mücadele şart" diyen Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle: Bir ülkenin fazla kalkınması hemen yanı başındaki ülkenin kalkınamaması küresel krizin kaynaklarındandır. Kalıcı bir toplumsal ahenk için toplumların ayrıştıran değil zenginleştiren bir husus olduğunu görmek gerek. Yabancı düşmanlığına karşı ortak mücadele şart.

Türkiye, medeniyetlerin dinlerinin buluştuğu Asya- Avrupa arasında yüzyıllardır buluşma noktasıdır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi büyük bir coğrafyayı ilgilendiren bir projedir. BM'nin küresel olaylarda güven artırıcı yapıya kavuşturulması gerekir. BM'de reform yapılması şart.