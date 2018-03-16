Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu “Bugün Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-İran Dörtlü Mekanizma Toplantısı’nın ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu mekanizma ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu ülkeler arasında kurulmuştur. Üç ülkeyle de dostluğumuz kardeşliğimiz her geçen gün derinleşiyor. İnanıyorum ki dörtlü formattaki işbirliğimiz bu bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacaktır. Karşı karşıya kaldığımız zorluklarla birlikte mücadele edeceğiz. Elbette bu coğrafya ve ötesi önemli fırsatlar sunuyor ve bu fırsatları birlikte değerlendirmemiz gerekiyor" dedi. Toplantı; Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

ASTANA'DA SURİYE ZİRVESİ

Öte yandan Çavuşoğlu, temaslarının ardından Suriye konulu Astana görüşmelerinin 9’uncu turuna katılmak üzere Bakü’den Kazakistan'ın başşehri Astana’ya geçti. Çavuşoğlu, Astana’da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile üçlü toplantıda bir araya gelecek. Garantör ülkelerin dışişleri bakanlarının görüşmede, 4 Nisan 2018'de İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü liderler zirvesine hazırlık çalışmaları masaya yatırılacak.