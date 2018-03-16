Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan ile Türkiye’nin bölgesel güvenliğin sağlanması, terörle mücadele konusunda birlikte çalıştığını bildirdi.

6. Küresel Bakü Forumu dolayısıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Yıldırım, Türkiye ile Azerbaycan’ın geçmişte çok önemli iş birliği anlaşmaları yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini söyledi. Karabağ meselesinde kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı mücadelesine destek veren Yıldırım, şöyle konuştu:

“Azerbaycan ve Türkiye bölgesel güvenliğin sağlanması ve terörle mücadele konusunda birlikte çalışıyor. Türkiye’nin PKK ve onun uzantısı olan PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarına yönelik başlattığı Afrin operasyonu dost ve kardeş Azerbaycan’da bütün halk tarafından kuvvetle destekleniyor. Biz bunu sokakta buluştuğumuz insanları dinlerken buna şahit oluyoruz. Karabağ meselesi Azerbaycan’ın haklı meselesidir. Azerbaycan’ın toprakları Karabağ tarafından işgal edilmiştir. 1 milyon kaçkın ve göçgün insan vardır. Dolayısıyla bu sorunun çözülmesi için uluslar arası düzeyde her etkinlikte Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır.”

Hacızade: Ermenistan, PKK'lılara Karabağ'da eğitim veriyor Azerbaycan merkezli haber ağı Büyük Orta Doğu'nun Genel Yayın Yönetmeni Hacızade, bölgedeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Esad'ın hakimiyetini güçlendirmek için çabaladığını ifade eden ve işgal altındaki Karabağ'daki terör örgütü PKK varlığına da değinen Hacızade, Azerbaycan halkı ve devletinin Zeytin Dalı Harekâtı'na verdiği desteği yineledi. Azerbaycanlı uzman ayrıca, Türkiye ve Azerbaycan'ı İran'daki Azerbaycan Türkleri'nin hakları konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.

ERMENİLER SOYKIRIM YAPTI

Yıldırım, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin bir soru üzerine, soykırımın bir insanlık suçu olduğunu, Dağlık Karabağ’da bir etnik temizlik ve soykırım yapıldığını vurguladı. Soykırımın karşılığını, bunu yapan Ermenistan’ın görmesi gerektiğini anlatan Yıldırım “Geç kalabilir ama mutlaka Azerbaycan’ın bu konudaki haklı davası eninde sonuna özüne ulaşacaktır. Bu konu Birleşmiş Milletler, AGİT, MİNSK Grubu gibi her türlü bölgesel ve uluslararası organizasyonlarca da bilinmektedir. Buraya teröristlerin yerleşiyor olması veya başka hazırlıklar olması sonucu etkilemez. Dost ve kardeş Azerbaycan’a buradan başka bir tehdit vaki olursa veya Türkiye’den buraya terör tehdidi vaki olursa karşılığı mutlaka olur.” diye konuştu.

Yıldırım, işgal altındaki Dağlık Karabağ’ın sözde yöneticilerinin, ABD Kongresi’ni ziyaret edip kendilerini destekleyen senatörlere ödül vermesine ilişkin de ABD’li yetkililerin ödül alacağına, oradaki insanlık suçunun hesabını vermesinin daha yerinde olacağını söyledi.