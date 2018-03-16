Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: Üniversite öğrencilerimiz için 11 bin 800 yatak kapasiteli yeni yurtlar inşa ettik. Erzurum'a kış sporları için çok ciddi yatırımlar yaptık. Çatısı altında bulunduğumuz burası Buz Hokeyi Spor Salonu. Şimdi, bu altyapıdan aldığımız cesaretle Erzurum'a 2026 Kış Olimpiyatları'na, bakın alıyoruz demiyorum, orada rekabet edeceğiz. Bizim dışımızda 6 ülke daha var. Müracaatımızı yapacağız. Temenni ederiz ki sonu hayrolur.

FETÖ ERZURUM'UN KÖYÜNDEN ÇIKMIŞTI DEĞİL Mİ?

FETÖ Erzurum'un bir köyünde çıkmıştı değil mi? 99'da Pensilvanya'ya kaçtı. Corç'lar karşıladı onu. Hâlâ orada mı? Orada. Ya sen artık dönsen bile şimdi seni Dadaşlar sokmaz buraya. Niye? Ya sen bu ümmeti parçaladın. Dadaşların içerisinden bu milleti parçalayan çıkmaz. Onun için sen yerini buldun. Adam terör örgütüne envayı çeşit silah veriyor, bir kuruş para almadan. Terör örgütü bunlara para mı veriyor? Biz bunlara paramızla bize silah verin dedik. "Kongreden izin yok" dediler, vicdansızlar. Ondan sonra da biz terörün yanında değiliz diyorsunuz, nasıl yanında değilsiniz ya? Bunlar ne? Bunları neyle izah edeceksiniz?

AFRİN SLOGANLARINA YANIT

(Reis bizi Afrin’e götür sloganları) Sabır sabır, haber vereceğim size. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 530’a ulaştı. 1320 kilometre kare bizim kontrolümüze geçti. Şimdi yavaş yavaş artık siviller yerlerine yerleşiyor.

BİRDEN BİRE HÜMANİST KESİLDİLER

Sınırımız boyunca terör koridoru oluşturmak isteyenler biz sahaya girince birden bire hümanist kesildiler. Bunlar değil mi daha dün Cezayir’de 5 milyon insanın kanına girenler? Suriye'de aynı şekilde. Afrin'de zarar gören sivil görmek istiyorlarsa, terör örgütünün şehirden çıkmaya izin vermediği, karşı çıkanları infaz ettiği sivillere baksınlar. Yollara kurduğu tuzaklı bombalarla hayatlarını kaybeden çocukların görüntülerine bakmayıp da Türkiye'yi suçlayanların vicdanları nasır tutmuş demektir. Yıllarca, bunlarla birlikte sorunları beraber çözebilir miyiz diye çok sabrettik. Çok uğraştık. Ancak baktık ki bunların her şeyleri lafta. İş uygulamaya gelince sadece ve sadece kendi çıkarlarına bakıyorlar. Bunlar için insan hakları, sadece kendi vatandaşları söz konusuysa anlamlıdır. Ülkemizde işledikleri suçlar nedeniyle gözaltına alınan üç beş batılı için kopartılan yaygaranın binde birinin katledilen binlerce masum için yapıldığını görmedik. Biz denizlerden 6 yılda 170 bin kişiyi topladık. Onlar bu insanların bindiği botları delerek ölüme terk ettiler, sınırlarına tel örgü çekiyorlardı.

AB'YE CEVAP

Sadece son 7 yıldaki hadiseler sırasında 4 milyonu aşkın Iraklı ve Suriyeli ülkemize sığındı. Ne Amerika'dan ne Avrupa'dan kayda değer bir destek almadık. Kendi imkanlarımızla bu yükü omuzladık. Hala da 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. AB önce 3 milyar avro, ardından bir 3 milyar avro, ne yazık ki daha birincisi bile gelmedi. Sonra da size bu parayı BM vasıtası ile aktarırız diye tutturdu. Arkadaş eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İnanmıyor musun? Gel Gaziantep'e, Hatay'a, Kilis'e, Urfa'ya. Konteyner kentleri, çadır kampları gez. Gördükten sonra da vermen gereken parayı ver. Adamlar oyalamaktan başka iş yapmıyor. Verirseniz verirsiniz, vermezseniz vermezsiniz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu milleti kapıkulu mu zannettiniz? Avroları bekleyecek olsaydık, bu 4 milyon insan ölümler halkasına çok daha farklı bir şekilde ilave olurdu. Üstlendiğimiz riskler de ortada. Adam, terör örgütüne envaiçeşit silah veriyor bir kuruş para almadan. 5 bin TIR silah gönderdiler. Biz paramızla verin dedik, kongreden izin yok dediler, vicdansızlar. Biz paramızla alamıyoruz, terör örgütlerine bedeva veriyorsunuz. Sonra da terör örgütlerinin yanında değiliz diyorsunuz, nasıl değilsiniz ya. Bunlar ne? Batı, biz 4 milyona yakın mazluma kucak açmışsız. AB Komisyonu ikinci 3 milyar avro için de teklif vermiş, iyi etmiş, ama önce ilk dilimi dahi doğru dürüst kullandırsalar, onu bir verin bakalım.

AFRİN'İN DÖRTTE ÜÇÜNDE KONTROLÜ SAĞLADIK

Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Afrin'in 4'te 3'ünde kontrolü sağladık. Cerablus, Rai, Bab'da 2 bin kilometrenin kontrolü bizde. Biz 780 bin kilometre karelik bu topraklara nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometre kareden geldik. Küçüldük, küçüldük 780 bin kilometre kareye düştük. Buna bile göz diktiler. Kimlerin göz diktiğini biliyorsunuz. PKK göz dikti. Kendine göre bazı parseller yaptı, sonra böyle hesabımız yok dedi. Vicdansızlar, hepinizin planları programlar elimizde.

MEMBİÇ'E YÖNELECEĞİZ

İdlib'deki gözlem noktalarını tahkim edecek diğer yandan da Membiç'e yöneleceğiz. Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. Amerika Membiç'te niye vardı? DEAŞ'ı kovmak için. Şu anda var mı? Sayın Başkan bana yok dedi. PYD/YPG var. Onları 3 ayda çıkarırız... Hayır onlar da çıkmadı. Bunları Fırat'ın doğusuna sürün dedik fakat sürmediler. Aynı yerde tuttular. Biz oyalanmaya gelemeyiz. Amerika Membiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Membiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz. Afrin'de kontrolümüze geçen alan 1320 kilometre kare. Yavaş yavaş artık siviller yerlerine yerleşiyor."

ERDOĞAN, KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde halka hitap etti. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Afrin'de de sona doğru geliyoruz. Avrupa Parlamentosu meydan okuyor. "Askerlerinizi çekin oradan" diyorlar. Bu doğru değil diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik, kaçacak delik arayacaktınız, delik. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer öbür kulaktan çıkar. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bunlar maksuda geçemediler, hala binadalar.

Afrin'de yola devam. Asla sivil insanlarla bizim işimiz yok, Suriye topraklarında bizim işimiz yok ama biz Suriye topraklarında mazlum, mağdur insanları kurtarıyoruz. O namussuzlar Afrin'den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulmettiler, gördünüz değil mi, bombaları sakladıkları yeri de yakaladık mı, ininize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü, namerte kaçmak merte kovalamak yakışır. Dadaşlar, zaten dadaşın önünde bunlar duramaz da evellallah. FETÖ sen Erzurum'dan çıktın, Pensilvanya'da ne işin var ya? Arkasında George var, onlara güveniyor. Seni er ya da geç orası da kabul etmeyecek, oradan da kovacaklar seni. Arkana takılanlar var, gece gündüz Tayyip Erdoğan'a da çok beddua ettiler. Elhamdülillah, Tayyip Erdoğan meydanlarda. Burada. Biz şu anda milletimizle el eleyiz. Beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hedefimiz 2023'te istiyoruz ki dünyanın ilk 10 devleti arasına girmek. Dün akşam ittifakla ilgili imzayı attım, kasımda da Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız. İnşallah milletimize, ülkemize hayırlı olsun."