Yücel Kayaoğlu ANKARA



Çavuşoğlu, bazı gazetecilerle sohbetinde PKK’nın yurt dışında camilere, STK’lara Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarının cezasız kaldığını belirterek, şunları kaydetti: Biz bu saldırılara karşı hem Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla hem de Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı olarak gerekli girişimleri başlattık. Camiye yapılan saldırıyı kilise, sinagog ve diğer dinî mekânlara saldırıyla bir tutmadıkları sürece Batı yanlış yoldadır. ‘Bizi enterese etmiyor’ gibi bir yaklaşım var. Yurt dışındaki Türkler asla yalnız değildir. Her sıkıntıda her zaman yanlarındayız. Her türlü hak arama sürecinde beraberiz. Maruz kaldıkları bu terör eylemleri nedeniyle, yasal yollara mutlaka müracaat etmelerini, yasal yollardan haklarını aramalarını istiyoruz, hem hukuk desteği hem hukukçu desteği ve diğer her türlü desteği veriyoruz. Devletler, ülkesinde yaşayan vatandaşların güvenliğini sağlamak zorundadır. Ama maalesef bu saldırıları yapanlar yakalanamıyor. Yakalanmadıkça, sonuçsuz kaldıkça, daha fazla cesaret buluyorlar. Özellikle Avrupa’da Türklerin yoğun yaşadıkları ülkelerde görev yapmak üzere 500 Türk hukukçu ile STK yetkililerine insan hakları, ayrımcılık, islamofobi, terör konusunda eğitim verdik.