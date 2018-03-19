Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birilerinin güçlerine, paralarına, silahlarına, hilelerine güvenerek çıktıkları yol, Mehmetçiğimizin cesaretinin önünde sona erdi” dedi. Erdoğan, 18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü törenindeki konuşmasında, tüm şehit ve gazileri rahmetle yâd etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, “Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır” sözleriyle başladı.

Teröristlerin çoğunun kuyruklarını kıstırıp kaçtığını kaydeden Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kalan kılıç artıklarını ve geride bıraktıkları tuzakları da özel birliklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu mensupları temizliyorlar. Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu’nun bayrağı dalgalanıyor. Sandılar ki bu milletin Çanakkale’deki cesareti geride kaldı. Sandıklar ki milletimizin Çanakkale’deki azmi artık kalmadı. Sandılar ki bu milletin inancı o kadar kavi değil. Teröristleri o çukurlara gömdük ve saldırıyı bertaraf ettik. Türkiye’nin ve milletimizin, Suriye’nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya, bin yıllık kardeşliğimizi zehirlemeye çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır.”



AYNI RUH, AYNI İMAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yönelik terör dalgasının, bir asır sonra Çanakkale saldırısının yeniden horlatılma çabasından başka bir şey olmadığını belirterek, “Elbette Çanakkale’deki mücadelenin büyüklüğüyle sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz ama amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur, iman aynı imandır. ‘İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.’ Karşımızda imansızlar vardı, ama bizim Mehmedimiz imanıyla yürüdü, şehadete yürüdüler çünkü onlar şehadetin ne yüce makam olduğunu biliyorlardı. Milletimiz bir asır sonra yeniden sinesinde taşıdığı imanın büyüklüğünü göstermiştir. Hamdolsun terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını da en kısa sürede tane tane kıracak ve bu oyunu tamamen bozacağız” dedi.



BİR TEK SİVİLİN BURNU BİLE...

Dün Çanakkale’de nasıl destan yazıldıysa bugün de El Bab’ta, Afrin’de terörle mücadele operasyonu yürütülen her yerde çok büyük başarılara imza atıldığını vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti: “Birilerinin güçlerine, paralarına, silahlarına, hilelerine güvenerek çıktıkları yol Mehmetçiğimizin cesaretinin önünde sona erdi. Dağ, tepe demeden, her köşesi beton tünellerle, duvarlarla, iyi gizlenmiş nice tuzaklarla donattıkları Afrin’i, işte bugün 58. gününe giren operasyonumuz ile tamamen ele geçirdik. Bu sabah itibarıyla 3 bin 603 teröristi etkisiz hâle getirdik. Tek bir sivilin burnunun kanamasına yol açacak en küçük bir adımımız olmamıştır. Çünkü biz işgale gitmedik biz sadece terör gruplarının yok edilmesine ve barışı gittik. Bu mücadelede en büyük ilham kaynağımız hiç şüphesiz Çanakkale Zaferi’dir.”