Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Celal Güzel kimdir? Vatandaşlar tarafından merak edilen Eski Bakan Hasan Celal Güzel neden öldü? Hasan Celal Güzel'in hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? İşte Hasan Celal Güzel'in ölümüyle ilgili merak edilenler.

HASAN CELAL GÜZEL NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Fizik tedavi için bulunduğu Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir termal tesiste rahatsızlanan Güzel dün ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi nedeniyle tedavi gören eski bakan Hasan Celal Güzel, durumu ağırlaşınca helikopter ambulans ile Ankara’ya getirildi. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil bekleyen 73 yaşındaki Güzel, sabah erken saatlerde hayatını kaybetti.

HASAN CELAL GÜZEL KİM?

73 yaşında vefat eden eski bakanlardan hasan celal güzel siyaset dünyasında iz bırakan isimlerdendi. 38 yaşındayken türkiye'nin en genç başbakanlık müsteşarı oldu.

1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli rol oynadı. Hasan Celal Güzel demokrasi mücadelesiyle geçen 73 yıllık yaşamına pek çok başarı sığdırdı. Vekillik hayatı 29 ekim 1987 seçimleri ile başladı.

Anavatan Partisi'nden Gaziantep Milletvekili olarak meclise girdi. ardından devlet bakanlığı, milli eğitim ile gençlik ve spor bakanlığı koltuklarında oturdu.. 1992'de Yeniden Doğuş Partisini kurdu ve genel başkan seçildi.

Yaşamı boyunca darbelere hep karşı çıktı. Siyasetin renkli isimlerinden Hasan Celal Güzel'in vatandaşlarla el sıkışmaları meşhurdu. Kendisini 'öpüşme ve el sıkışma şampiyonu’ diye anlatırdı.

Bir defasında İstanbul’da, Eminönü’nden Aksaray’a el sıkışarak gelmesi 12 saat sürmüştü. Çeşitli üniversitelerde, akademilerde öğretim görevlisi olarak dersler de verdi.