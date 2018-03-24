Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ilerledikçe, güçlendikçe, rahatsızlık açıklamaları, endişe beyanları, hatta ufak çaplı da olsa politika değişikliği sinyallerinin gelmeye başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu 6. olağan ilçe kongrelerine katıldı. Erdoğan, salonların hınca hınç dolduğu üç ayrı kongrede yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:.

“Dikkat ederseniz, Türkiye’nin Afrin Operasyonu’ndan ve Afrin şehir merkezine girmesinden rahatsız olanlar, bölgemizdeki insanlık dışı görüntüler karşısında derin bir sessizliğe gömülmüşlerdir. Doğu Guta’da binlerce sivil ağır silahlarla katledilirken, bunlar hiç rahatsız olmadılar. İdlib’te bir okulun öğrencilerinin, hem de savaş uçaklarıyla katledilmesinden bunlar hiç endişe duymadılar. Bölücü teröristlerin ailelerinin ellerinden zorla kopardığı ve akıbetleri meçhul olan binlerce 13-14 yaşında çocuk... Bunlardan hiç rahatsız olmadılar.”



DERTLERİ TÜRKİYE İLE...

Almanya’da hemen her gün bir caminin bölücü teröristler ve ya ırkçılar tarafından saldırıya uğramasının, Batı’da hiçbir endişeye yol açmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “İsveç’te, Hollanda’da benzer saldırılar bunları hiç rahatsız etmiyor. Filistin’deki çocuklara, sivil halka uygulanan zulümden bunlar hiç rahatsız olmuyor. Arakan’da yüz binlerce insanın sırf inançlarından dolayı evlerinden edilmesi, bunların on binlercesinin insanlık dışı işkencelerle katledilmesi, bunlarda hiç bir tesire yol açmıyor. Bunların duyarlılığı sadece Türkiye’ye karşıdır. Çatlasanız da patlasanız da biz hak hakim oluncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Çünkü bunların vicdanları nasırlı. Türkiye husumeti dışında kıllarını dahi kıpırdatmazlar. Haklarını yememek lazım. Elbette Batı’da insan hakları konusunda samimi hassasiyeti olan pek çok kişi var.”



İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ

Afrin’deki mücadelenin kararlı şekilde devam ettiğini anlatan Erdoğan şunları dile getirdi: “Afrin’de iş bitmeyecek. Afrin’in devamı var. İdlib var, Menbiç var, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesiyle bunun bütünleşmesi var. İşte dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri (Zeytin Dalı Harekâtı) konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; ‘Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız’ dedik. ‘Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır’ dedik.”

SIKIYSA KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin Genel Başkanı ve yöneticileri o kadar çok yalan, yanlış, iftira dile getiriyorlar ki biz artık takibi bıraktık” diyerek şöyle devam etti: “Bunlar değil miydi 'Afrin'e girmek yanlıştır' diyen…Ama şimdi utanmadan, sıkılmadan Afrin zaferini kutlamaya kalktılar. Sıkıysa kutlama. Çünkü bu millet o zaman Osmanlı tokadını bunlara farklı atar." Erdoğan, isim vermeden Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara da değinerek şunları kaydetti: "Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite.' Tamam da bu üniversitenin içinde bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor. Bu terörist öğrencileri kamera çekimlerinden bulup, çıkarıp, onlara da gereğini yapacağız.” Cumhurbaşkanı, Afrin ve Sincar'daki etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 3.732’ye ulaştığını bildirdi.