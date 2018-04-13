Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretleri sırasında Beykoz'da bir şarküteri dükkanına girip burada alışveriş yaptı. Alışverişini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kasaya geçerek aldığı ürünlerin ücretini ödedi.
Erdoğan, çıkışta da şarküteri çalışanları ve kendisini bekleyen vatandaşlarla tek tek sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şarküteriden alışveriş yaptı!
13.04.2018 - 21:42 | Son Güncelleme: 13.04.2018 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Camii'nde cuma namazını kılıp bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretleri sırasında Beykoz'da bir şarküteri dükkanına girip burada alışveriş yaptı. Alışverişini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kasaya geçerek aldığı ürünlerin ücretini ödedi.
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,şarküteri,
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