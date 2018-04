Türkiye Gazetesi

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Fatih, Başakşehir ve Avcılar kongrelerine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sanatçıların kendisi ile birlikte Afrin operasyonuna katılan askerleri ziyaret etmesini eleştirmesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Duydum ki, bugün Hatay’a gidiyormuş? Hayrola, ne işin var” dedi. “Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: Bak, hani gitmiyordun? Ne oldu? Şimdi Hatay’a filan gitmiş. Hani sanatçılarla filan dalganı geçiyordun. ‘O adamın yanında ne işiniz var’ diyordun. Ne işin var senin Hatay’da ya? Niye?



YANLIŞ YAPTIN, DEDİLER

Kardeşlerim, hesaba çektiler, ‘Yanlış oluyor’ dediler, ‘Gitmen lazım’ dediler. Bu adam aynısını nerede yaptı bir de biliyor musunuz? Öğrendim ki, Bay Kemal galiba bugün Hatay’a gidiyor. Hayırlı yolculuklar biz dalga geçmeyiz. Yeter ki gitsin ve takdir de ederiz. Hayırlı yolculuklar, biz dalga geçmeyiz, yeter ki gitsin. Yanına hangi sanatçıyı almış bakmayız. Yeter ki teröristleri yanına almasın. Adalet kavramı çok güzel bir kavram. Ama adalet yürüyüşü yaparken yanına teröristleri alırsan onun adı adalet olmaz, atalet olur. Onu birbirine karıştırmayacağız.



7 AĞUSTOS’TA DA YAPTI

15 Temmuz’un sonrasında, 7 Ağustos’ta Yenikapı Mitingini yaptık mı? Ben Yenikapı Mitinginde ona da davet gönderdim. Sayın Bahçeli’ye gönderdim. Sayın Bahçeli anında cevabını verdi ve geldi. Ama beyefendi Bay Kemal, cuma akşamına kadar gelmeyeceğini söylüyordu. Son cuma akşamı, baskılar neticesinde o da geleceğini bildirdi. O bizim 7 Ağustos’taki barış, dayanışma mitingimize leke getirdi. Niye? Çünkü sonraki süreçte 7 Ağustos’un bir barış mitingi olmadığı, kardeşlik mitingi olmadığı istikametinde açıklamalar yaptı. Sen ne söylersen söyle. Biz milletle barışığız, biz milletimizle el eleyiz. Biz demokrasiyi yeniden inşa ediyoruz ve bununla bu yolda devam ediyoruz.



HER SEÇİM İMTİHANDIR

Her seçimi milletimizin bize olan güveninin bir göstergesi olarak görüyorum. Her seçime bir imtihan nazarıyla baktım. En son imtihanımızı 16 Nisan’da verdik. İnşallah 2019 seçimi çok daha farklı olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nden başka devletimiz yok. Cumhur İttifakı ile 81 milyona bir mesaj veriyoruz. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. İnşallah sandıklardan farklı çıkacağız. Farklı çıkalım ki Türkiye’de yeni bir dönem başlasın. 780 bin kilometrekarelik bu vatan toprakları şehit kanlarıyla yoğruldu ve vatan oldu. Bu vatanı böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz.



PAKETLEYİP GETİRİYORUZ

Cudi, ne yaptık görüyorsunuz, inlerine girdik, Gabar’da inlerine girdik, Tendürek’te inlerine girdik, Bestler Dereler’de inlerine girdik, hâlâ giriyoruz, gireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Yurt dışında, Kosova’da aldık geldik mi 6 tane FETÖ’cüyü... 3 tanesini de Gabon’dan aldık geldik mi? Yine FETÖ. Yurt dışından 80 tane FETÖ’yü aldık geldik. Almaya devam. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Çünkü şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Sınır boyumuzda da bir tek terörist bırakmayacağız. DEAŞ’ın başını nasıl ezdiysek hepsini aynı şekilde ezeceğiz.