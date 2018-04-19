Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu-ANKARA

YSK’nın Ocak ayında açıkladığı seçime girme yeterliliğine sahip olan partiler arasında yer almayan İyi Parti’nin 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlere girme yeterliliğinde de olmadığı belirtildi. İyi Parti’nin kurulmasından sonra, kurucular kurulu ile 10 Aralık’ta yapılan kongrenin Yargıtay’a bildirilmemesi ve 41 ildeki ilçe kongrelerinin tamamlanmamış olması nedeniyle, YSK daha önce açıkladığı listede İyi Parti’yi seçime girme yeterliliğine sahip partiler arasında saymamıştı. YSK yetkilileri aldıkları bu kararın gerekçesini “Kanuna göre, bir partinin seçimlere katılabilmesi için 41 ilde teşkilatlanması ve büyük kongresini yapmış olması gerekir. Yargıtay’ın cevabında ‘İYİ Parti’nin büyük kongresine ilişkin bir kayıt bulunmadığı’ belirtildi. Henüz evraklar teslim edilmemiş görünüyor. Bu durumda, İYİ Parti seçimlere katılamıyor. Ayrıca kuruluş dilekçesinin verilmesi yeterli değil, ilçe kongrelerini tamamlamaları gerekiyor. Seçim Kanunu’na göre, seçimlerden 6 ay öncesine kadar eksikleri tamamlamaları durumunda seçimlere katılma yeterliliğine sahip olacaklar” şeklinde açıklamıştı.

Edinilen bilgilere göre, İyi Parti’nin 1 Nisan’da yaptığı kongreye rağmen, 10 Aralık’ta kurucular kurulu ile yaptığı kongre ‘Büyük Kongre’ olarak kabul edilecek ve seçimlerden 6 ay öncesine kadar seçime girme yeterliliği için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediği, bu tarihten itibaren başlatılacak. Seçim Kanununa göre, bir partinin seçimlere katılabilmesi için 41 ilde teşkilatlanmasını tamamlaması ve büyük kongresini, seçim tarihinden 6 ay öncesine kadar tamamlamış olması gerekiyor. YSK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İyi Parti bu şartları 26 Şubat tarihi itibarıyla yerine getirdi ve bu tarihten itibaren 24 Haziran’a kadar 6 aylık süre geçmeyeceği için, İYİ Parti bu şartlarda seçime giremeyecek.

Öte yandan, AK Parti içinde, İYİ Parti’nin seçimlere katılamayacak olmasının bir mağduriyeti de beraberinde getirebileceği yorumları yapılıyor. Bu nedenle, İYİ Parti’nin bu rolü oynamaması için gerekirse kanuni düzenleme yapılması da tartışılıyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin, seçim yasalarında geçen 6 aylık sürenin 3 aya düşürülmesine yönelik bir değişiklik yapılabileceği belirtiliyor. Eğer, bu süre üç aya düşürülürse, teşkilatlanma ve büyük kongre yapma şartını 26 Şubat’ta yerine getirdiği belirtilen İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerine girme hakkı elde edebilecek. Bu arada, İYİ Parti’nin seçime girmesinin mümkün olmaması durumunda, seçimlere Saadet Partisi veya Demokrat Parti çatısı altında girilmesinin tartışıldığı belirtiliyor.