Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti’yi geçmesi CHP'yi karıştırdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye verdiği kayıtsız şartsız destek siyasi kulislerde "Aday olmaktan korkan ve milletvekili koltuğunu kaptırmaktan çekinen Kılıçdaroğlu Meclis'te grubu olmayan bir partiye umutlarını bağlayarak 95 yıllık CHP'ye ihanet ediyor" şeklinde yorumlandı.

CHP BİR SOL PARTİDİR

CHP içinde birçok önemli isim de İYİ Parti'ye verilen bu desteğe tekpi gösteren CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner. Sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Cihaner CHP'nin bir sol parti olduğunun altını çizerek: "ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz!" dedi.

PARTİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI

İYİ Parti'ye verilen desteği parti tüzüğüne de aykırı olduğuna vurgu yapan Cihaner: "CHP Tüzük Madde 1/4: (4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere Aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir" ifadesini kullandı.