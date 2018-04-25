Ebru Karatosun ANKARA
Bahçeli zaman sıkıntısından dolayı mitinglerden ziyade kapı kapı dolaşarak, halkla iç içe olacak. 1 ay içerisinde milletvekili adaylarının belirlenmesi öngörülürken, aday adayların FETÖ’yle bağlantısı araştırılacak. MHP liderinin milletvekili adayları için “teşkilat yoklaması” metodunu devreye sokacağı ifade ediliyor.
Mitinglerden çok kapı kapı gezecek
25.04.2018 - 05:12 | Son Güncelleme: 25.04.2018 - 05:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis’in tatile girmesiyle Mayıs ayında sahaya inmeye hazırlanıyor.
Ebru Karatosun ANKARA
Etiketler : devlet bahçeli,bahçeli,miting,
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