Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya gezisi sonrasında Türkiye’ye dönüşte uçakta gazetecilere gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularına net cevaplar veren Başbakan, Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olması ile ilgili iddialar ve çalışmalar için “Bu gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi var. Proje görüldüğü kadarıyla akamete uğradı, ellerinde patladı. Proje başarısız. Zorlamayla siyaset olmaz, geçmişte de çatı çöktü” dedi. İşte Başbakan Yıldırım’ın gazetecilerin sorularına verdiği cevaplar...



‘BEN BURADAYIM’ MESAJI



SORU: Genel olarak son yaşananları, CHP’li vekillerin İYİ Parti’ye geçmesini ve son görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda sizin bir düşünceniz var mı, sizce girecek mi?

YILDIRIM: Arkadaşlar, seçim takvimi belli oldu, seçim havasına girilince tabii trafik yoğunluğu artar. Herkes, ben de buradayım, beni de unutmayın mesajını veriyor, bunu yadırgamamak lazım. Seçim öncesi bu tip şeyler olabilir. Tabii kimin aday olacağı, olmayacağı bir-iki gün içerisinde netlik kazanacak. Hep beraber olayları izliyoruz, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi bir ortak aday arayışı içinde çok yoğun temasları var. Gördüğümüz kadarıyla buradan bir sonuç çıkacağa benzemiyor. Çünkü bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan İYİ Parti bu yönde açıklamalar yaptılar, yapıyorlar. Hâl böyle iken geriye ne kalıyor? En rahat parti biziz, bizde aday tartışması yok, MHP de yok, adayımız belli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hatta seçim kararı verilmeden önce de belliydi. Dolayısıyla partilerin çatı aday denemesi yeni değil. İlk cumhurbaşkanlığı seçiminde de oldu, sonuçları görüldü. Maalesef çatının sağlam çatılmadığı, çöktüğü ortaya çıktı. Zorlama, yani zorlamayla siyaset inşa edilemez.



TRAFİK BİRDENBİRE ARTTI



SORU: Efendim, Sayın Cumhurbaşkanının ilginç bir ifadesi oldu, “garip bir senaryo devrede” dedi...

Yıldırım: Tabii yaşananlara bakınca, biz içindeyiz, dışında değiliz, ama dışarıdan bakanlar da gariplikler olduğunu görüyor yani. Bir partinin milletvekilleri diğer partiye hızlı bir şekilde yolcu ediliyor, ondan sonra partiler arasında trafik birdenbire hızlanıyor.



BU ONUR BİZE YETER



SORU: Efendim, ilk turda biter mi seçimler ve bir seçim tahmini alabilir miyiz?

Yıldırım: İnşallah, hedefimiz o. Tahmini ben vermem, tahmin vermek vatandaşın iradesine saygısızlık olur.

SORU: 24 Haziran seçimlerinde adaylık süreci başladı AK Parti’de, siz de aday olacak mısınız?

Yıldırım: Ben partimin bir neferiyim. Başbakanlık görevi zaten onurlu bir görevdir. Bu görevi 2 yıl süre içerisinde dolu dolu yaşadık. Türkiye’nin belki 50 yılda karşılaşmayacağı konularla karşılaştık. Türkiye’nin gündeminde olup da bir türlü yapılamayan işleri yaptık, darbesi, referandumu, sistem değişikliği, Fırat Kalkanı, Afrin harekâtı, ekonomiyle ilgili gelişmeler, yani birçok konuyu iki seneye sığdırdık. Çalıştık, çabaladık. İyi niyetle gayret ettik, bugünlere geldik. Bu onur bize yeter. Bundan sonra kader çizgimizde ne varsa onu yaşayacağız?



KILIÇDAROĞLU PAÇASINI KURTARSIN



SORU: Sayın Başbakan, dün Kılıçdaroğlu grup toplantısında dedi ki, dönem, vatanı kurtarma görevidir. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Yıldırım: Vallahi vatanı kurtarma mı, kendini kurtarma mı bilemeyiz, paçayı kurtarma dönemi de olabilir. Vatanın nesini kurtaracağız kardeşim? Vatan Kurtuluş Savaşı’nda kurtulmuş, Cumhuriyetimiz bütün birikimleriyle bugüne kadar gelmiş.

SORU: Erken seçim olayı belli ki içeride de, dışarı da hesapları bozdu. Bununla alakalı başta Amerika olmak üzere!..

Yıldırım: Yani bazıları hayal kırıklığına uğradı, bunu da gizlemiyorlar, o zaman doğru bir iş yaptık demek ki, doğru bir karar.

Yabancı OHAL’den memnun

SORU: Bir de Cumhurbaşkanı daha fazla demokrasi, özgürlük vurgusu yapmıştı.

Yıldırım: O her zaman yaptığımız şey, gayet tabii ki daha fazla özgürlükleri alabildiğince geliştirmemiz lazım, yani burada bir sınırlama söz konusu değil. Bazen içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla, işte yaşadığımız alçak darbe girişimi, terörle mücadele, ülkenin birliği, bütünlüğü, bekası konuları olunca, tabii biraz güvenlik konusuna önem verdik ve bunun da sonuçlarını aldık. Niye yaptık bunu? Daha fazla masum vatandaşımızın canı yanmasın diye yaptık, ülkemizin düşmanları alan kazanmasın diye yaptık. Bu katiyen özgürlüklerin kısılması adına yapılmış bir şey değildir.

SORU: Seçime OHAL ile girilecek. OHAL ne kadar daha sürecek?

Yıldırım: Bakın, biz İspanya’daki iş adamlarıyla da konuştuk, yatırımcılarla, OHAL’den bir şikâyetiniz var mı dedim. Yok dediler, biz OHAL’le ilgili Türkiye’deki işlerimizde bir olumsuzluk yaşamadık diyorlar. Biz de baştan beri dedik ki, OHAL’i biz kendimize ilan ediyoruz, yani şu FETÖ belası, terör belası, bunların kalıntıları tamamen ortadan kalksın, ülkemiz artık bu meselelerden kurtulsun…

SORU: Belli bir süre var mı efendim?

Yıldırım: Yani onun tabii tarihini vermem doğru değil, gelişmeleri izliyoruz, sürecin sonunda otururuz değerlendiririz.

YILDIRIM’DAN ANLAMLI HATIRLATMA

SORU: Abdullah Gül’ün adaylık olayları sizi de şaşırttı mı?

Yıldırım: Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Uzun yıllar içerisinde bulunduğumuz önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir. O bakımdan yani ne anlatacaksınız? Ben geldim, ama işte orada şöyle oldu-böyle oldu. Demezler mi, sen orada bu makamlarda bulunurken bunları niye söylemedin, bunları düzeltecek işleri niye yapmadın? O yüzden bizim halkımızın feraseti çok engindir, bu tip savrulmaları, evirilmeleri hoş karşılamaz. İnsanlar biriktirdikleri itibarı korumalıdır, tüketmemelidir, itibar çok zor elde edilir, ama tüketilmesi kolaydır.

SORU: Abdullah Beyin bu çatı aday meselesine olumlu bakacağına inanıyor musunuz?

Yıldırım: Arkadaşlar, bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi var idi. Ama proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız

SORU: 24 Haziran kararının etkisi var mı bunda?

Yıldırım: Her hâlükârda seçim açıklanmasa bu çalışmalar bu kadar hız kazanmaz, alenileşmez, mutlaka etkisi var. Tabii benim Abdullah Bey adına değerlendirme yapmam yanlış olur. Ama Abdullah Bey aday da olabilir, olmayabilir, şu anda bizim meselemiz bu değil. Biz hiç kimseye adaylık konusunda aman olun-olmayın, yapmayın-etmeyin diyecek hâlimiz yok.