Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkedeki tüm teşkilatlarına bir genelge göndererek 24 Haziran seçimleri öncesi ciddi uyarılarda bulundu.

"İTTİFAKA ZARAR VERMEYİN"

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerken "Provokasyonlara azami dikkat edilmeli. İttifakı zora sokacak yorum ve değerlendirmelerden kaçının" ifadelerini kullandı.

Genelgede şu maddeler yer aldı:

1- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aziz milletimizin her ferdine anlatılacak, yeni sistemin özellik ve içerikleri tek tek paylaşılacaktır.

2- Türkiye üzerinde oyun oynamak için pusuya yatmış iç ve dış akıl veya aktörlerin tahrik ve provokasyonlarına azami dikkat edilecektir.

3- Adalet ve Kalkınma Partisi'yle farkı siyasi kulvarlarda olsak da, hedef birlikteliği yaptığımız açıktır.

4- Bilhassa partimizin yetkili ağızlarından çıkmayan, resmiyet kazanmamış, teyidi yapılmamış, sadece tezvirat boyutunda kalmış söz, iddia, kanaat, açıklama ve isnatlara asla değer verilmeyecek, aldırış edilmeyecektir.

5- Seçim propaganda döneminde söz birliğinin önemi çok büyüktür.

6- Seçim dönemi içinde kullanılacak materyallerin farklılık arz etmemesi ve bu konuda tam bir uyumun sağlanması elzemdir.

7- Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısından çekinen, bunu önlemeye çalışan ve aramıza sızmanın yollarını arayan kişi ya da kişilere karşı son derece dikkatli olunacaktır.

8- Genel Başkan açıklamaları, mesajları, konuşmaları, sosyal medya paylaşımları, Genel Merkez duyuruları yakinen ve aynısıyla takip edilecek, söz ve değerlendirmelerin sınırları bunlara bağlı kalacaktır.

Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in ahlakı, milletin aklıdır.