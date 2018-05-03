Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan - Seul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya seferinin ikinci durağı Güney Kore’de, iş adamlarına Türkiye’ye yatırım çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in bir araya geldi. İki dost ülke arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleşti. Ziyarette, ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayii alanlarında anlaşmalar imzalandı. Güney Kore Ulusal Meclisini ziyaret eden Erdoğan, burada yaptığı açıklamada “Kanal İstanbul Projemizde özellikle Kore’nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak” dedi.



DÖRT AYRI İMZA

Türkiye ve Güney Kore arasında 4 anlaşma imzaladıklarını belirten Erdoğan “Gerek ikili görüşmede gerekse heyetler arasında savunma sanayinde diğer birçok alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz, bu konuların üzerinde durduk” diye konuştu. 2012 yılında Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilen ikili görüşmelerin bulunduğuna değinen Erdoğan, hedeflerinin siyasi olduğu kadar ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik ve kültürel alanlarda bu ilişkileri daha da güçlendirmek olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, mevkidaşı Moon ile yaptığı görüşmelerde bu yönde ortak bir iradeye sahip olunduğunun görüldüğüne işaret etti.





TİCARETİMİZ YETERSİZ

Cumhurbaşkanı, ülkelerin gerek Birleşmiş Milletler gerekse G20 gibi üyesi oldukları uluslararası forumlarda aktif roller üstlenmelerinin, küresel problemlerin çözümüne de katkıda bulunduğunu vurguladı. Türkiye ve Güney Kore’nin öncülüğünü yaptığı Meksika-Endonezya-Güney Kore-Türkiye-Avustralya (MIKTA) oluşumunun her geçen gün giderek güçlendiğinin altını çizen Erdoğan, geçen yıl MIKTA Parlamento Başkanlığı toplantısına Kore’nin katılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti: Parlamentolar arası ilişkilerin, temasların yoğunlaştırılmasının inanıyorum ki çok büyük faydası olacaktır. Önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkelerimizin, yıllık 7 milyar dolarlık bir ticaret hacmi, bu bizim arzuladığımız potansiyelin çok gerisinde. Onun için Serbest Ticaret Anlaşması’nın bir an önce imzalanmasında çok büyük faydalar var.



1915 MUTLU ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de çok sayıda mega projede Güney Kore’nin yer aldığına dikkati çekerek “Bunların sonuncusu dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü’dür. Burada yer almanız bizleri mutlu etmiştir. Şimdi ise Kanal İstanbul projemiz var ki, bu projenin içerisinde özellikle Kore’nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak” dedi. Yunus Emre Kültür Merkezinin, Hankuk Üniversitesi bünyesinde kurulmasına ilişkin protokolün, bu ziyarette imzalanmasının planlanmış vaziyette olduğunu kaydeden Erdoğan “Merkezin, kültürel ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Barışa tam destek

İki liderin görüşmesinde, Güney ve Kuzey Kore arasında 68 yıl sonra imzalanan barış da gündeme geldi. Erdoğan “Kuzey ve Güney Kore liderlerinin görüşmesi, dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir zirve olmuştur. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder. Bu barış süreci, Kuzey Kore’nin farklı ülkelerle de görüşmesiyle devam ettirilirse, çok daha olumlu gelişmelere vesile olacaktır. Bizler Türkiye olarak, bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunları yapmaya hazırız” diye konuştu.

68 YILLIK DOSTLUĞA YAKIŞIR KARŞILAMA

Türkiye’nin 1950 yılından beri yakın dostluk ilişkileri kurduğu Güney Kore’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgiyle karşılandı. Erdoğan ilk olarak Seul Ulusal Mezarlığını ziyaret etti. Buradaki törende, beyaz eldiven takan Cumhurbaşkanı Erdoğan hatıra defterini imzaladı. Erdoğan, daha sonra Ulusal Meclisi ziyaret etti. Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi. Jae-in, misafirinin şerefine akşam yemeği verdi. Yemekte, Mehmetçiğin Kore Savaşı’ndaki rolünü konu alan Ayla filminin küçük kahramanı Kim Seol de yer aldı. Erdoğan, Türkiye’de büyük yatırımları bulunan ünlü otomotiv şirketi Hyundai’nin yöneticilerini kabul etti.