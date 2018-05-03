Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parti Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, basına kapalı toplantının saat 09.30'da başlayacağı belirtildi. Toplantının konusunun ise 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'nin göstereceği adayın belirlenmesi olarak açıklandı.

Grup Toplantısı sonrasında saat 10.00'da başlayacak etkinlikle cumhurbaşkanı adayının tanıtımı yapılacak.

CHP'nin cumhurbaşkanı seçim kampanyası ise 13.30'da Birinci Meclis Binası önündeki basın açıklaması ile başlayacak.