Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

Milli iradenin önündeki bütün oyunları bertaraf ettik, inanç özgürlüğünü kısıtlayan durumları bitirdik, farklılıklarımızı daima zengin olarak gördük, ülkemizi kalkındırmaya devam ettik, millet istedi biz yaptık. Millet efendi oldu biz hizmetkar olmaktan şeref duyduk. AK Parti olarak 12 kez millerin önüne gittik. Millete hesap vermeye her zaman hazırız.

Millete hesap vermeye her zaman hazırız. Son başbakan olarak ülkem ve milletin adına hepinize çok teşekkür ediyorum.

KALLEŞLER, BRÜTÜSLER, İHANETLER GÖRDÜK

Büyük sorunları aşarak, büyük badireleri aşarak geldik. Kalleşlikler, Brütüsler, ihanetler gördük. Saldırıları hep birlikte aştık. Ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalist tuzakları birlikte bozduk. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. E- muhtıralarla, gezi operasyonlarıyla, 6-7 Ekim kalkışmasıyla, FETÖ, PKK kalleşliğiyle, 15 Temmuz darbe kalkışması ile mücadele ede ede bugünlere geldik.

S&P'YE SERT TEPKİ

Milletin emanetine hep birlikte sahip çıktık. 16 Temmuz'da yaralarımızı sararak yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik. Terörle başaramadıklarını, ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki, asla başaramayacaksınız. Reyting kuruluşlarının rakamları Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor. AK Parti'ye seçim sürecinde nasıl zarar verilebilir, bu hesaplanıyor. Milletime sesleniyorum, Rayting kuruluşları sizin notlarınızın bizim için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur.

Partimize 7 bin 329 aday adayı başvurdu. Bu bir rekordur.