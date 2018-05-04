Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimleri için AK Parti’ye başvuru yapan aday adayı sayısının 7 bin 329 olduğunu, 23 milletvekilinin de başvuru yapmadığını açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre başvuru yapmayan 23 kişi arasında AK Parti’nin önemli isimleri de bulunuyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında adaylık başvurusu yapmayacağını, ancak kendi kontenjanından Meclis’te bulunan milletvekillerine ‘aday olmaları’ önerisinde bulunmuştu. Bu tavsiyesine rağmen, Davutoğlu’nun kontenjanından seçilen milletvekillerinden Mehmet Ali Pulcu, Cemalettin Kani Torun, Coşkun Çakır ve İbrahim Turhan adaylık başvurusu yapmadı.

‘ABİ’LER BIRAKTI

AK Parti’nin ‘Abi’leri arasında yer alan Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Ekrem Erdem ve Beşir Atalay da adaylık başvurusu yapmayan isimler arasında yer alıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ise, seçim kararı alınmazdan önce, yeni dönemde aday olmayacağını parti yönetimine söylediği belirtildi. AK Parti’nin kuruluşundan itibaren İzmir Milletvekilli olan Nükhet Hotar’ın yeniden aday olmaması ise kulislerde, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak değerlendirileceği iddiasını gündeme getirdi. Başvurmayan milletvekilleri arasındaki bazı isimlerin de yine yerel seçimlerde seçim bölgelerinden belediye başkanı adayı gösterileceği değerlendirmesi yapılıyor. Adaylık başvurusu yapmayan 23 AK Parti’li ile ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği belirtiliyor.

İŞTE O İSİMLER:

Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Ahmet Davutoğlu, Murat Göktürk, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Cemallatin Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, İbrahim Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Özcan Ulupınar, Fevzi Şanverdi; Ayhan Gider, İsmail Kahraman.