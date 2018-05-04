Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore’yi kapsayan gezisinin son gününde, beraberindeki basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylık meselesiyle ilgili de açıklama yaptı.



Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Abdullah Gül ile ilgili hayal kırıklığı yaşıyor musunuz? Bir de Gül aday olmayacağını söylerken "İçeride korku, kutuplaşma ve kaygı ortamı var’ dedi. Bu muhalefetin söylemi. Ne diyorsunuz? sorusuna, "Beni bu konuda hiç konuşturmayın. Benim açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor" yanıtını verdi.