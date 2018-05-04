Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, CHP'nin adayı Muharrem İnce mi? soruları günlerdir merak içerisinde soruluyor. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu aylar öncesinden belli olmasına karşın muhalefet blokunun adayı henüz belirnememişti. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu ittifakın ardından gözler CHP'nin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayındaydı... İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylığını net bir şekilde ortaya koymasının ardından Saadet'te aday Temel Karamollaoğlu olmuştu. Demokrat Parti ise İyi Parti lideri Akşener'i destekleyeceklerinin açıklamasını yapmıştı. Peki CHP'nin adayı kim oldu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mi oldu? İşte detaylar...

Bugün Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda kamuoyu ile paylaşılacak cumhurbaşkanı adayı öncesi CHP'nin adayı merak konusu olmuştu. İlk etapta Musul eski Konsolosu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ardından CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Cumhurbaşkanlığı için aday olduklarını açıklamış; ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu tarz çıkışların dikkate alınmaması gerektiğini vurgulamıştı.

İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen, Abdüllatif Şener ve Muharrem İnce gibi adayların konuşulduğu CHP'de Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını açıklamıştı.

''Türkiye'ye Güvence Muharrem İnce'' afişi basına sızdı



Bugün açıklanan cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dün Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde ''Türkiye'ye Güvence Muharrem İnce'' sloganı yazılan bir afiş basına sızmıştı. Bazı haber sitelerinde yer alan bilgilere göre ise bu slogan yaklaşık iki haftadır kullanılıyordu.

İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi açıklamıştı

Kesici, “Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim” açıklamasıyla birlikte CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğunu Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan önce ilan etmişti.

Muharrem İnce: ''Biz hazırız''

Ankara'da hareketli dakikalar yaşanırken; aday olduğu açıklanan Muharrem İnce, Twitter'dan ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşıp ''Biz Hazırız'' notunu yazması Twitter kullanıcıları arasında aday olacağı heyecanını uyandırdı.

CHP'NİN ADAYI BELLİ OLDU

CHP'de Muharrem İnce'nin adaylığı için grup kararı aldındığı bildirildi.