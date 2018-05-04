Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi. Oy kullanan 110 milletvekilinin tamamı Muharrem İnce ismine oy verdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Muharrem İnce gel bakalım buraya" diyerek İnce'nin adaylığını ilan etti. Adaylığı açıklanınca kürsüye çıkan Muharrem İnce, "Tarafsız olacağım" deyip CHP rozetini çıkardı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'ye Türk bayrağı rozeti taktı.

"TARAFSIZ OLACAĞIM" DEYİP ROZETİNİ ÇIKARDI

Muharrem İnce, "Herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım. Rozetimi size emanet ediyorum." deyip çıkardığı rozeti Kılıçdaroğlu'na emanet etti.

Mikrofonu eline alıp partililere seslenen İnce şunları söyledi:

Parti üyesinden, genel başkanından cumhurbaşkanı adayı olmaz dediniz. Buna hep katıldım. Milletin isteği, Allah'ın izni ile 25 Haziran'da cumhurbaşkanı olacağım. Sadece bu salonun değil, 80 milyonun, MHP'lilerin, CHP'lilerin, alevilerin, sünnülerin, HDP'lilerin, Kürtlerin, SP'lilerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Size rozetimi emanet ediyorum, ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım.

24 Haziran'da fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Tek olan hepimizindir. Bayrak tek, vatan tek, 80 milyonundur. Atatürk kurucumuz, kurtarıcımız tek, 80 milyonundur. Cumhurbaşkanı o da tek, AK Parti'nin cumhurbaşkanı olmaz, cumhurbaşkanı partisiz olur, tarafsız olur. Senin tecrüben yeter mi diyor devleti yönetmeye. Ben milletvekilliğinde Erdoğan'dan 5 ay kıdemliyim. Askere gitseydik örneğin ben çavuş olurdum, o onbaşı. Ne tecrübesi soruyorsun. 7 vekil var orada, 2003'ten beri aralıksız milletvekili. Grup Başkanvekilliği yapmışım, 16 yıllık vekillik yapmışım. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullanmış şerefli bir vekilim. Erdoğan milletvekili olduğu gün parmak izini kullanamadı. Arınç yardımcı oldu. Aşağılamak için demiyıorum. Bir günlük vekilden başbakan yapmışsınız. 16 yıllık vekilden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi? İnce diploman var mı diyorsanız, 8 dönem transcriptli var. İstediğiniz zaman görün. Meydanlarda ekonomi, eğitim konuşacağız diye düşünüyorum. Kavga edeceğim, sana iftira atacağız diyorlarsa, daniskasını yaparım, daniskasını. Tercihim birincisi. Siz bunu değil, diğerini yaparsanız, onu da yaparım.

CHP'ye genel başkan olamadın diyorlar, cumhurbaşkanı mı olacaksın diyorlar. Erdoğan, Beyoğlu'na başkan olamadı, ama cumhurbaşkanı oldu.